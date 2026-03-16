2025年12月にS状結腸がんのため78歳で亡くなったプロゴルファーの尾崎将司さんのお別れの会が16日、都内で執り行われ、親交のあった各界の著名人約1000人が訪れました。

30年以上の親交があるという歌手の松山千春さん（70）は、北海道から「やっぱりなによりも来なきゃいけないだろう」と駆けつけたそうで、「あいつとはもちろんトーナメントではとんでもない記録も記憶も、男子プロゴルフ界の歴史を変えるような男でした」と尾崎さんについて語りました。

さらに、よくカラオケにも行ったそうで、「いつもカラオケが好きで演歌・歌謡曲いろいろ歌わせていただきましたけど。2人で歌ったり、俺が歌ってみなさん信用できないかもしれませんが、ジャンボが踊るんですよ」と明かし、続けて「北島（三郎）さんの『山』という歌を俺が歌い始めるとジャンボが踊り始めて、そんなふうにみんなで楽しくやった思い出がありました」と尾崎さんとの思い出を振り返りました。

『ジャンボ尾崎』の愛称で親しまれ、絶大な人気でゴルフ界をけん引した尾崎さん。1964年春に徳島海南高校のエースとして選抜高校野球大会を制し、65年にプロ野球の西鉄ライオンズに入団。実働3年で退団し、プロゴルファーに転身しました。

プロデビュー2年目の71年、9月の日本プロゴルフ選手権で初優勝を飾ると、その後もわずか3か月で5勝。賞金ランキング制が始まった73年に初代賞金王の座に就くと、80年代前半に低迷期を迎えるも、94年からは5年連続を含む計12度の賞金王に輝きました。

そんな尾崎さんについて松山さんは「あいつは自分で言ってましたけど、福岡で野球以外にはゴルフと、ボウリングをやっていて。プロゴルファーになるか、プロボウラーになるかいろいろ考えた末、プロゴルファーになったらしいです。それが大成功というか、とんでもないプロゴルファーを生んでくれたことに感謝します」と語りました。

最後に、「プロゴルファーの皆さまには仲良くさせていただいて、その中でもジャンボは最高のプロゴルファーでした」と尾崎さんをたたえました。