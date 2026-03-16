緑黄色社会、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌「風に乗る」Music Video解禁！

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緑黄色社会が最新曲「風に乗る」のMusic Videoを解禁した。

同曲は、3月13日(金)公開の劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌として書き下ろされた楽曲で、作詞を長屋晴子(Vo.)、作曲・編曲を穴見真吾(Ba.)が担当。20世紀初頭を舞台とする劇場版アニメの世界観を意識し、クラシカルな生楽器とバンドアンサンブルを取り入れたサウンドに長屋晴子の透明感と力強さを併せ持つボーカルが重なる。新しい時代を切り拓く勇気を与えるような、緑黄色社会の作品の中でも最も“エバーグリーン”といえる楽曲。

MVでは、「やりたいことをやる！」という強い決意のもと、身も心も軽くなるためにいらないものを次々と捨てていくー捨てるたびに身体は軽くなり、やがて体が浮いて風に乗る。強い意志で前へ進んでいく姿を、ミュージカル調で流れるように展開する映像で描かれている。監督は映像作家の須藤カンジ。

「風に乗る」は、3月18日にCDリリース。現在先行配信中。

●リリース情報

緑黄色社会11thシングル

「風に乗る」

3月18日発売

「風に乗る」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://erj.lnk.to/YQhmzL

CD予約はこちら

https://erj.lnk.to/VFPyPV

【初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）】



品番：ESCL-6205〜6

価格：￥2,800（税込）

付属品：別冊ブックレット

【通常盤（CD）】



品番：ESCL-6207

価格：￥1,200（税込）

＜CD＞

1. 風に乗る（劇場アニメ『パリに咲くエトワール』主題歌）

作詞：長屋晴子 作曲：穴見真吾 編曲：LASTorder・穴見真吾

2. étoile（劇場アニメ『パリに咲くエトワール』挿入歌）

作詞：長屋晴子 作曲：peppe 編曲：LASTorder・緑黄色社会

3. 風に乗る (Instrumental)

4. étoile (Instrumental)

＜Blu-ray＞

Behind The Scenes from Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025

●作品情報

『パリに咲くエトワール』

全国公開中

【キャスト】

當真あみ 嵐莉菜

早乙女太一 門脇麦 尾上松也 角田晃広 津田健次郎

榊原良子 大塚明夫

甲斐田裕子 藤真秀 興津和幸 小野賢章 名塚佳織 唐沢潤 村瀬歩 内山夕実 岩崎ひろし 永瀬アンナ

黒沢ともよ 矢野妃菜喜 生天目仁美

【スタッフ】

原作：谷口悟朗・BNF・ARVO

監督：谷口悟朗

脚本：吉田玲子

キャラクター原案：近藤勝也

キャラクターデザイン・総作画監督：山下祐

リサーチャー：白土晴一

美術監督：金子雄司

色彩設計：柴田亜紀子

撮影監督：江間常高

キャラクター演出：千羽由利子

バレエ作画監督：やぐちひろこ

殺陣作画監督：中田栄治

エフェクト・メカ作画監督：橋本敬史

3DCG監督：神谷久泰

編集：廣瀬清志

プロップデザイン：尾崎智美

メカデザイン：片貝文洋

音響監督：若林和弘

音楽：服部輶之

アニメーション制作：アルボアニメーション

主題歌：「風に乗る」緑黄色社会 (ソニー・ミュージックレーベルズ)

挿入歌：「étoile」緑黄色社会 (ソニー・ミュージックレーベルズ)

製作：「パリに咲くエトワール」製作委員会

配給：松竹

●ライブ情報

緑黄色夜祭 vol.13

4/13(月)｜大阪｜Zepp Osaka Bayside｜Guest: 鈴木愛理

4/16(木)｜東京｜Zepp Haneda｜Guest: jo0ji

チケット

1階スタンディング／2階指定席：7,700円(税込) ＊ドリンク代別途

緑黄色大夜祭2026

4/25(土)｜愛知｜Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場)｜Guest: ORANGE RANGE／CUTIE STREET／大塚 愛／見取り図

4/26(日)｜愛知｜Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場)｜Guest: スキマスイッチ／BE:FIRST／礼賛／ジェラードン

チケット

1日券(一般) ：12,000円(税込)

1日券(学割) ：10,000円(税込)

2日通し券：23,000円(税込)

「緑黄色大夜祭2026」特設サイト

https://www.ryokushaka.com/daiyasai2026/

緑黄色社会アリーナツアー2026

9/19(土)・20(日)｜千 葉｜LaLa arena TOKYO-BAY

10/10(土)・11(日)｜福 岡｜マリンメッセ福岡A館

10/23(金)・24(土)｜大 阪｜大阪城ホール

11/13(金)・14(土)｜愛 知｜IGアリーナ

12/5(土)・6(日)｜神奈川｜横浜アリーナ

チケット

全席指定：11,000円(税込)

＜緑黄色社会 プロフィール＞

愛知県出身4人組バンド。愛称は”リョクシャカ”。

高校の同級生(長屋晴子・小林壱誓・peppe)と、小林の幼馴染・穴見真吾によって2012年結成。

「Mela!」(2020)がストリーミング再生数5億回、「花になって」(2023)が同2億回、「Shout Baby」(2020)・「キャラクター」(2022)・「サマータイムシンデレラ」(2023)が同1億回を突破するなど話題曲をコンスタントに発表。2022年には初の日本武道館公演、2023年〜2024年にかけてアリーナツアーを成功させ、2025年には初のアジアツアーを開催するなど躍進を続けている。

長屋晴子の透明かつ力強い歌声と、個性・ルーツの異なるメンバー全員が作曲に携わることにより生まれる楽曲のカラーバリエーション、ポップセンスにより、同世代の支持を多く集める。

関連リンク

緑黄色社会 オフィシャルサイト

https://www.ryokushaka.com/

『パリに咲くエトワール』公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/parieto-movie/