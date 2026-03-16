ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
カナダ住宅着工件数（2月）
予想 N/A 前回 23.8万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.3%（前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
予想 4.0 前回 7.1
22:15
米鉱工業生産指数（2月）
予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)
23:00
米NAHB住宅市場指数（3月）
予想 37.0 前回 36.0
EU外相理事会
ベッセント米財務長官と中国何副首相、協議再開
エヌビディア開発者会議「GTC 2026」（カリフォルニア州、19日まで）
ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）
メキシコ市場はベニート・フアレス生誕記念日のため休場
※予定は変更されることがあります。
カナダ住宅着工件数（2月）
予想 N/A 前回 23.8万件
21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.3%（前年比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
予想 4.0 前回 7.1
22:15
米鉱工業生産指数（2月）
予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)
23:00
米NAHB住宅市場指数（3月）
予想 37.0 前回 36.0
EU外相理事会
ベッセント米財務長官と中国何副首相、協議再開
エヌビディア開発者会議「GTC 2026」（カリフォルニア州、19日まで）
ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）
メキシコ市場はベニート・フアレス生誕記念日のため休場
※予定は変更されることがあります。