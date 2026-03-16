21:15
カナダ住宅着工件数（2月）
予想　N/A　前回　23.8万件

21:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　2.3%（前年比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）
予想　4.0　前回　7.1

22:15
米鉱工業生産指数（2月）
予想　0.2%　前回　0.7%（前月比)
予想　76.2%　前回　76.2%（設備稼働率)

23:00
米NAHB住宅市場指数（3月）
予想　37.0 　前回　36.0

EU外相理事会
ベッセント米財務長官と中国何副首相、協議再開
エヌビディア開発者会議「GTC 2026」（カリフォルニア州、19日まで）

ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）
メキシコ市場はベニート・フアレス生誕記念日のため休場

※予定は変更されることがあります。