ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

カナダ住宅着工件数（2月）

予想 N/A 前回 23.8万件



21:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（2月）

予想 N/A 前回 0.0%（前月比)

予想 N/A 前回 2.3%（前年比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）

予想 4.0 前回 7.1



22:15

米鉱工業生産指数（2月）

予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)

予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)



23:00

米NAHB住宅市場指数（3月）

予想 37.0 前回 36.0



EU外相理事会

ベッセント米財務長官と中国何副首相、協議再開

エヌビディア開発者会議「GTC 2026」（カリフォルニア州、19日まで）



ECBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）

FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～19日）

メキシコ市場はベニート・フアレス生誕記念日のため休場



※予定は変更されることがあります。

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