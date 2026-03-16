【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 7−0 フィリピン女子代表（日本時間3月15日／スタジアム・オーストラリア）

【映像】「大胆な水掛け」に長谷川唯が絶叫（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の司令塔が、偉大な記録達成でチームメイトから手荒い祝福を受けた。MF長谷川唯が代表通算100試合出場を達成し、試合後の水掛けセレブレーションにファンも大盛り上がりとなった。

日本時間3月15日、なでしこジャパンはAFC女子アジアカップ2026準々決勝でフィリピン女子代表と対戦。序盤こそベタ引きだった相手の守備を崩せずにいたが、前半終了間際に2ゴールを奪うと後半にも5ゴールを追加し、7−0で大勝した。大会ベスト4進出を決めると同時に、2027年FIFA女子ワールドカップの出場権も獲得している。

右インサイドハーフで先発したキャプテンの長谷川は、2017年3月1日に20歳で初キャップを刻んでから、記念すべき代表戦100試合出場に。57分にベンチに下がるまで、長短のパスでチームの攻撃を牽引した。

試合後には、ニルス・ニールセン監督から背番号「100」がプリントされた記念ユニホームをプレゼントされて満面の笑み。直後に行われたチームメイトたちとの記念撮影では、盟友のDF清水梨紗、DF熊谷紗希に挟まれる形で中央に陣取って笑顔を見せた。

しかし、写真撮影が終わると仲間たちから手荒い祝福が待っていた。複数の選手たちが、一斉にペットボトルの水を長谷川に浴びせたのだ。なんと隣にいた清水も大胆に水をかけており、結果的に清水と熊谷も巻き込まれて一緒にずぶ濡れに。長谷川は「きゃーーーー！」と絶叫し、「寒いよーー！」と震えながらも爆笑していた。

「水もしたたる良い女」の声も

この仲睦まじいシーンには、SNS上のファンもほっこり。「清水、自分でかけてるやんw」「長谷川唯の100試合記念の水掛けに巻き込まれる熊谷と清水w」「さり気なく清水選手が反撃」といった的確なツッコミや、「唯ちゃん、風邪ひかないでね笑」「水もしたたる良い女」「偉大な記録おめでとう」「20代で100キャップはすごい」「清水梨沙選手とのツーショットは涙が出るほど嬉しいです」など、祝福と歓喜の声が多数寄せられた。

直後のフラッシュインタビューに長谷川は、びしょ濡れの状態で寒そうに登場。「みなさんにお祝いされてましたね」と聞かれると、「水をかけてもらいました」と笑顔で返答。さらに100キャップ達成の喜びを次のように語った。

「ここまで長く時間はかかりましたけど、たくさんの人に支えられてここまで来れました。今大会で優勝して次に繋げたい。ここから2つ続くので、優勝できるようにチーム全員で頑張りたい」

今大会の長谷川は、積極的なターンオーバーが敷かれる中でチーム唯一の全4試合スタメン出場。日本時間3月18日に行われる韓国代表との準決勝でも、間違いなくなでしこジャパン最大のキーマンになるだろう。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

