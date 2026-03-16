Mrs. GREEN APPLE、冠番組レギュラー化第1回の放送日決定 月曜夜は“エンタメナイト”に
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEにとって、全国ネット初となる冠番組『テレビ×ミセス』（テレビミセス）のレギュラー放送第1回の放送日が、4月6日に決定した。3月16日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）のエンディングで発表された。
【写真】『テレビ×ミセス』第2弾の時は…大盛りあがりな収録の模様
『CDTVライブ！ライブ！』の番組終盤、司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）が「4月にスタートする月曜夜9時『テレビミセス』、月曜夜10時『プロフェッショナルランキング』の第1回放送日が4月6日に決定しました。みなさん、4月からの月曜夜はエンタメナイト！お楽しみに！」と伝えた。
『テレビ×ミセス』は、日本レコード大賞で3年連続の大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻しているMrs. GREEN APPLEが、グループとして初めてMCを務めるコラボバラエティー。タイトルの通り“テレビとミセスが本気でコラボ”する新しいジャンルの番組で、さまざまな人やモノとの掛け算で多彩な企画を展開していく。2025年6月と11月に特番として放送され、好評を受けてレギュラー化が実現した。
【写真】『テレビ×ミセス』第2弾の時は…大盛りあがりな収録の模様
『CDTVライブ！ライブ！』の番組終盤、司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）が「4月にスタートする月曜夜9時『テレビミセス』、月曜夜10時『プロフェッショナルランキング』の第1回放送日が4月6日に決定しました。みなさん、4月からの月曜夜はエンタメナイト！お楽しみに！」と伝えた。