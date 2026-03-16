柏崎刈羽原発6号機で漏電を知らせる警報が作動し、東京電力は14日に発電と送電を停止しました。東京電力の小早川社長は16日、当初18日に予定していた営業運転について、「いつと言える状況にない」とした上で、「原因究明をしっかりすることが何よりも大事」と述べました。



16日、取材に応じた東京電力の小早川社長。



東京電力 小早川智明社長

「14年ぶりの再稼働になりますので、何が起こっても、それを対処することを念頭に置きながら安全を最優先に発電所を起動していくことが何より重要 だと考えています」





ことし1月、およそ14年ぶりに再稼働した柏崎刈羽原発6号機。営業運転に向けて準備が進む中、3月12日、発電機から電気がわずかに地面へ漏れ出ていることを示す警報が作動しました。東京電力は詳しい調査を行うため、14日、6号機の発電と送電を停止。東京電力によると、原子炉に異常はなく、出力を下げて運転を続けながら調査をしています。その調査によると、警報システムに問題はなく、発電機から電気が地面に漏れ出る「地絡」の可能性が高いということです。東京電力 柏崎刈羽原発 稲垣武之所長「回路そのものというよりは本当に微少ですけども地絡が発生している可能性が高いのではないかとみていますいま、その箇所の特定と原因、対策の検討をしている」東京電力 小早川智明社長「不安があればしっかり立ち止まり不安が解消されるまでは原因究明をしっかりすることが何よりも大事だと考えています」また、当初18日に予定していた営業運転の開始が遅れる見通しとなったことについては…東京電力 小早川智明社長「いまの段階でいつぐらいを目指すということは申し上げられる段階にない」東京電力は今後、調査の進捗次第で、現在の出力を下げた運転を続けるのか、原子炉を停止させるのかの判断をする方針です。