X8EEが、メジャーデビューシングル『Boom Boom Boom』を6月3日にリリースする。あわせて、最新ビジュアルを公開した。

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X8EEは、ビクターエンタテインメントと株式会社THLが共同で開催した新人発掘オーディション『PROJECT “X” AUDITION 2025』から誕生した、リーダーの宮川雅人、森大樹、飯田晃平、上原暖留、肥塚立真、松原紀映、冨尾聖雅、そして俳優活動と並行して新たにアイドル活動をスタートする土屋直武の8名によるダンス＆ボーカルグループだ。

同楽曲は、グループ名に込められた『BEE（蜂）＝音楽シーンを刺しにいくハチ（強いチームワークと勤勉さを象徴する生物）』とかけられたタイトルとなっており、プロデュースにはこれまでに数多くの男性グループを各種ランキングで1位に導いてきたShogoが参加している。

なおX8EEは、3月20日のららぽーと新三郷 本館 1F スカイガーデンステージ公演を皮切りにフリーライブを開催する予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）