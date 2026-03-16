¶¯°úÀÜµÒ¤Ï¤É¤³¤«¤é°ãË¡¡©¥Ç¥Ñ¥³¥¹Çä¤ê¾ì¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¡ÚÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¡Û
▶¡Ú¥Þ¥ó¥¬ËÜÊÔ¡Û¡Ø¥Ç¥Ñ¥³¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ïº£Æü¤â½¤Íå¾ì¤Ç¤¹ ¡ÁBA²¼Ñî¾åÊª¸ì¡Á¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î²½¾ÑÉÊÇä¤ê¾ì¡£¤½¤³¤Ç¤Ïº£Æü¤â¡¢Èþ¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿ÀÅ¤«¤Ê¶¥Áè¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥Ç¥Ñ¥³¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ïº£Æü¤â½¤Íå¾ì¤Ç¤¹ ¡ÁBA²¼Ñî¾åÊª¸ì¡Á¡Ù¤Ï¡¢Çä¾å»ê¾å¼çµÁ¤Î¡È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤ª¾î¡É¤³¤Èºù¾ë¤Þ¤Á»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÒ¤Î²£¼è¤ê¤äÇä¾åÁàºîµ¿ÏÇ¤Ê¤É¡¢Çä¤ê¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢BA¡Ê¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊµßºÑ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯Â¦¡¦Çã¤¦Â¦¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Ë¡Åª¤Ê»ëÅÀ¤ò¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
¥¯¥ì¥·¥¢¥ó³¤ÂÞÅ¹¤Ç¡È¥«¥ê¥¹¥ÞBA¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¤ª¾î¡£Çä¾å¤Ï¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×¡£¤½¤Î¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çä¤ê¾ì¤Ç¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¿ÍBA¤Î²Ö´¬ÍüÈÁ¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï¤ª¾î¤¬¶µ°é·¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍüÈÁ¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸ÜµÒ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢½ù¡¹¤Ë¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤ÆÇä¤ê¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÇä¾å¤ò¿¤Ð¤¹Î®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ë²Ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¾î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤ÏÂç¤¤ÊÍÉ¤é¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾ºµé»î¸³¡£¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¤ò¹µ¤¨ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ª¾î¤Ï¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡£
¢£¡È¶¥Áè¡É¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¤ª¾î¤Ï¡È²¡¤·Çä¤ê¤Î¤ª¾î¡É¤È¤¤¤¦¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¶¯µ¤¤ÊÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ¤ËÌÂ¤¦¸ÜµÒ¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¸ÜµÒ¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÀÜµÒ¤·¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þÃæ¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤â³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Çä¾å¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤ÊÖÉÊ´õË¾¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤ÏË»¤·¤¤¡×¤È¿·¿Í¤ÎÍüÈÁ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¡¢¼«¤é¤Ï¹ØÆþ¸«¹þ¤ß¤Î¹â¤¤µÒ¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£Çä¾å¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤ËÇä¤ê¾ì¤Ç¶¯¤¤È¯¸ÀÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¸åÇÚ¤äÆ±Î½¤¬°Õ¸«¤·¤Å¤é¤¤¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±Ä¶ÈÅØÎÏ¤ä¶¥Áè¤ÎÈÏ°Ï¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢¿¦¾ìÆâ¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä¾ÃÈñ¼Ô¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¯¡§Çä¾å»ê¾å¼çµÁ¤¬¾·¤¯ÌäÂê¤È¤Ï¡©¿¦¾ì¤ÈÇä¤ê¾ì¤ÎË¡ÅªÀ°Íý
Çä¾å¤ò¶¥¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢±Ä¶È¿¦¤äÈÎÇä¿¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÆ±Î½¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤¦¡¢»ö¼Â¾åÄñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤´Ø·¸À¤ÎÃæ¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶¥Áè¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤´«Í¶¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖÃÇ¤ê¤Å¤é¤¤¾õ¶·¡×¤ÎÃæ¤Ç¹ØÆþ¤Ë»ê¤é¤»¤¿¾ì¹ç¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¿¦¾ìÆâ¤ÎÎÏ´Ø·¸¤È¡¢ÈÎÇä¸½¾ì¤Ç¤ÎÎÏ´Ø·¸¡£ºîÉÊÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Ë¡Åª´ÑÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥¹½êÂ°¤Î¶â²¬¼ÓÌð¹á¡Ê¤«¤Ê¤ª¤« ¤µ¤ä¤«¡Ë¤µ¤ó¡£ÀÜµÒ¡¦ÈÎÇä¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ºîÉÊÆâ¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¡Ö¤ª¾î¡×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÆ±Î½¤Î³§¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÈÎÇä¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃ¥¤¦¡¢ÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶â²¬¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¾î¡×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÖÍÍ¤ä·ÑÂ³À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éËÉ»ß»Ø¿Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Í¥±ÛÅª¤Ê´Ø·¸¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¢¶ÈÌ³¾åÉ¬Í×¤«¤ÄÁêÅö¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¡¢£½¢¶È´Ä¶¤ò³²¤¹¤ë¸ÀÆ°¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Çä¾å¼ÂÀÓ¤ä¿¦¾ìÆâ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Â¾¤Î½¾¶È°÷¤¬»ö¼Â¾åÄñ¹³¤·¤Ë¤¯¤¤´Ø·¸¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÍ¥±ÛÅª¤Ê´Ø·¸¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î½¾¶È°÷¤ËÀÜµÒµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢¸ÜµÒ¤òÉÔÅö¤ËÆÈÀê¤¹¤ë¡¢¿Í³Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÂÖÍÍ¤ä·ÑÂ³À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶ÈÌ³¾å¤Î»ØÆ³¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¡¢½¢¶È´Ä¶¤ò³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÄ¾¤Á¤Ë°ãË¡¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿¦¾ì¤Ç¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µÏ¿¤ä¥á¥â¤ò»Ä¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î¿Í»öÉôÌç¤äÁêÃÌÁë¸ý¡¢Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ï«Æ¯¶É¤ÎÁí¹çÏ«Æ¯ÁêÃÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡¡Ö¤ª¾î¡×¤Ï¤ä¤ä¶¯°ú¤ÊÀÜµÒ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡Ö²¡¤·Çä¤ê¤Î¤ª¾î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Àª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Û¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¶â²¬¤µ¤ó¡§¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆÃÄê¾¦¼è°úË¡¾å¤Î¡ÖË¬ÌäÈÎÇä¡×¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥ÕÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ã±¤Ë¡ÖÀª¤¤¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ËÌµ¾ò·ï¤ÇÊÖÉÊ¡¦²òÌó¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢´«Í¶¤ÎÂÖÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌóË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤·ÀÌó¤ò¼è¤ê¾Ã¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¸íÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡ÊÉÔ¼Â¹ðÃÎ¡Ë¤ä¡¢ÂàµîË¸³²¤Ê¤ÉÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ëºî½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ê¤É¡¢º¤ÏÇ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¼è¾Ã¤·¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤¬¤ä¤ä¶¯°ú¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÄ¾¤Á¤Ë°ãË¡¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´«Í¶¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤ä¾õ¶·¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¨ÃÇ¤»¤º¤Ë¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ°ìÅÙÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ëü¤¬°ì¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤äÅö»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òµÏ¿¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î¸ÜµÒÁë¸ý¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÂ¦¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢ÊÖÉÊ¤äÂÐ±þ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÀ¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤ÎÎ©¾ÚÀÕÇ¤¤Ï¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ï¿²»¤ä¾Ú¿Í¤Î¤Ê¤¤¸ýÆ¬ÀâÌÀ¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤â¤·²ò·è¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼Ô¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¡Ö188¡Ê¤¤¤ä¤ä¡Ë¡×¤ËÅÅÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶á½ê¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢Áá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£Çä¾å¤ÈÀµµÁ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½Æ¯¤¯Â¦¤âÇã¤¦Â¦¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È
Çä¾å¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ä¸ÜµÒ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈÎÇä¿¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤¬Æ±Î½¤Î½¢¶È´Ä¶¤ò³²¤·¤¿¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë¡ÅªÌäÂê¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶¥Áè¤ÈÍ¥±ÛÅªÎ©¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿°µÎÏ¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¡£¿¦¾ì¤Ç°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤ä»ö¼Â´Ø·¸¤òµÏ¿¤·¡¢¼ÒÆâ¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤äÏ«Æ¯¶É¤Ê¤É³°Éôµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¡£¶¯¤¤´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨ÃÇ¤»¤º°ìÅÙÎ¥¤ì¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤ÊÇä¤ê¾ì¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÎÏ´Ø·¸¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¯¤¯Â¦¤â¡¢Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÂ¦¤â¡¢ÃÎ¼±¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¶â²¬¼ÓÌð¹á¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¶â²¬ ¼ÓÌð¹á¡Ê¤«¤Ê¤ª¤« ¤µ¤ä¤«¡Ë¡¿ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥¹
ÊÛ¸î»Î¡¦¹ÔÀ¯½ñ»Î¡£¹ñÆâÂç¼ê°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£Éâµ¤¡¦ÉÔÎÑ¤È¤¤¤Ã¤¿ÃË½÷¥È¥é¥Ö¥ë¤äÎ¥º§ÌäÂê¡¢·º»ö»ö·ï¡¢¼Ú¶âÌäÂê¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÁêÂ³¼êÂ³¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½÷À¤«¤é¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¤ËÉý¹¤¯±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢2»ù¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ë¤âÊ³Æ®Ãæ¡ÊÂè°ìÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ½êÂ°¡Ë¡£
Ê¸¡á¤¿¤Þ¤ß
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦°åÎÅ¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¦¥§¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢20Ç¯¶á¤¯»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²È»ö¤â»Å»ö¤â´°àú¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÆü¡¹Ê³Æ®Ãæ¡£¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤ä¹©É×¤ò¡¢Åù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£