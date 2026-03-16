毎日の料理に欠かせない「食用油」。大手各社は、来月1日から価格を引き上げます。中東情勢の悪化でさらなる価格の不安定化も懸念される中、油を賢く節約する方法が家庭やスーパーで広がっています。

■油の使用量減らそうと…スーパーの“節約術”

分厚いトンカツや、ちょっと珍しいアンコウのからあげなど、手作りの総菜が自慢の茨城県のスーパー「セイミヤ 大洗店」で聞かれたのは…。

「（トンカツが）300円くらい。安いものしか買わない、年金暮らしだから」

――家で揚げものは

「そんなのできないよ」

安さを目指して来る客もいる中、店が頭を抱えているのが来月1日に控える「食用油」の値上がりです。

セイミヤ大洗店・井口洸騎総菜チーフ

「2〜3日後に会議があって、『一斗缶の油の値段が上がるよ』という話が出る可能性もある」

少しでも油の使用量を減らそうと、こんな“節約術”も…。

セイミヤ大洗店・井口洸騎総菜チーフ

「遠心分離機。中に揚げカスを入れてスイッチを押すと、遠心力でカスと油を分けてくれる」

以前はそのまま捨てていた“揚げカス”から油を抽出。

セイミヤ大洗店・井口洸騎総菜チーフ

「すごく出てる。これだけの油を捨てていた。とれる分だけとって、再利用させてもらわないと」

これだけで月2万円ほどの節約に。

■大手各社、食用油価格引き上げへ 家庭でもさまざまな工夫

大手各社は、コストの上昇や円安などを理由に来月1日から家庭用や業務用の食用油の価格を続々と引き上げ。

家庭用の場合、「日清オイリオグループ」が8％〜14％。「昭和産業」は15％以上。「J-オイルミルズ」は9〜14％の値上げとなります。

さらに、中東情勢の悪化などにより、今後、食用油の価格が不安定となる状況が見込まれ、「さらなる価格改定をせざるをえない状況も想定される」と各社、警戒をしているのです。

度重なる食用油の値上げに、家庭でもさまざまな“節約術”が…。

「（以前は）からあげが入るくらいジャボッと揚げていた、今はほとんどちょっとつかるくらい、片面ずつ揚げる感じ。それでもちゃんと揚がる」

――油高いから

「高いから、それもあります」

少量の油ですむ“揚げ焼き”をする人や、なるべく油を使わないようメニューを工夫する人も。

「いいフライパンを買った、こびりつかない。油は多少必要だけど、大量の油がいらない。あと鍋の回数がかなり増えました、油使わないから。週2〜3くらい」

――きょうは鍋？

「つけうどん、油使わない」

ほかにも、「天ぷら」や「からあげ」だと衣で油がよごれやすくなるため…。

「素揚げしたさつまいも。さつまいもとか素揚げするときは油がきれい。衣つけると油がよごれるじゃないですか。素揚げしかしないと（油を）使い回しをする、とっておきます。節約になりますよね」

レシピ動画サイトで「ノンフライ」と検索した件数は、去年2月と比べ先月はおよそ1.8倍に増えたということです。

■ドーナツ専門店では“オープン早々、お金の心配”

「食用油」の価格が高騰する中、15日に東京・原宿にオープンしたドーナツ専門店「UNI DONUTS 原宿店」。

お客さん

「上ぽちっ、丸みがボーンとなってるのがかわいい」

お客さん

「ふわふわであっという間になくなっちゃいました」

ふわふわ食感がSNSでも話題だというこのドーナツ。揚げるのに使う「油」の量は。

UNI DONUTS・佐野眞実さん

「多いところだとだいたい（1日で）一缶18リットル前後使うことも。きれいな油で揚げたいので油はすごく重要になってくる」

毎日大量の油を使うため、オープン早々、お金の心配をすることに。そして今、最も心配だというのが…。

UNI DONUTS・佐野眞実さん

「中東の方のいろいろ。物流の値段が上がったりとか、ゆくゆくは油の値段が上がる不安。オープンしたてのところで耳が痛い情報が入ってしまうと、今後ちょっとどうなるのかなと、正直不安には思っています」

長期化が懸念される中東情勢。食用油への影響がどこまで広がるか心配されます。