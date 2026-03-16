「食用油」来月1日から値上げ 家庭やスーパーで広がる“節約術”
毎日の料理に欠かせない「食用油」。大手各社は、来月1日から価格を引き上げます。中東情勢の悪化でさらなる価格の不安定化も懸念される中、油を賢く節約する方法が家庭やスーパーで広がっています。
■油の使用量減らそうと…スーパーの“節約術”
分厚いトンカツや、ちょっと珍しいアンコウのからあげなど、手作りの総菜が自慢の茨城県のスーパー「セイミヤ 大洗店」で聞かれたのは…。
「（トンカツが）300円くらい。安いものしか買わない、年金暮らしだから」
――家で揚げものは
「そんなのできないよ」
安さを目指して来る客もいる中、店が頭を抱えているのが来月1日に控える「食用油」の値上がりです。
セイミヤ大洗店・井口洸騎総菜チーフ
「2〜3日後に会議があって、『一斗缶の油の値段が上がるよ』という話が出る可能性もある」
少しでも油の使用量を減らそうと、こんな“節約術”も…。
セイミヤ大洗店・井口洸騎総菜チーフ
「遠心分離機。中に揚げカスを入れてスイッチを押すと、遠心力でカスと油を分けてくれる」
以前はそのまま捨てていた“揚げカス”から油を抽出。
セイミヤ大洗店・井口洸騎総菜チーフ
「すごく出てる。これだけの油を捨てていた。とれる分だけとって、再利用させてもらわないと」
これだけで月2万円ほどの節約に。
■大手各社、食用油価格引き上げへ 家庭でもさまざまな工夫
大手各社は、コストの上昇や円安などを理由に来月1日から家庭用や業務用の食用油の価格を続々と引き上げ。
家庭用の場合、「日清オイリオグループ」が8％〜14％。「昭和産業」は15％以上。「J-オイルミルズ」は9〜14％の値上げとなります。
さらに、中東情勢の悪化などにより、今後、食用油の価格が不安定となる状況が見込まれ、「さらなる価格改定をせざるをえない状況も想定される」と各社、警戒をしているのです。
度重なる食用油の値上げに、家庭でもさまざまな“節約術”が…。
「（以前は）からあげが入るくらいジャボッと揚げていた、今はほとんどちょっとつかるくらい、片面ずつ揚げる感じ。それでもちゃんと揚がる」
――油高いから
「高いから、それもあります」
少量の油ですむ“揚げ焼き”をする人や、なるべく油を使わないようメニューを工夫する人も。
「いいフライパンを買った、こびりつかない。油は多少必要だけど、大量の油がいらない。あと鍋の回数がかなり増えました、油使わないから。週2〜3くらい」
――きょうは鍋？
「つけうどん、油使わない」
ほかにも、「天ぷら」や「からあげ」だと衣で油がよごれやすくなるため…。
「素揚げしたさつまいも。さつまいもとか素揚げするときは油がきれい。衣つけると油がよごれるじゃないですか。素揚げしかしないと（油を）使い回しをする、とっておきます。節約になりますよね」
レシピ動画サイトで「ノンフライ」と検索した件数は、去年2月と比べ先月はおよそ1.8倍に増えたということです。
■ドーナツ専門店では“オープン早々、お金の心配”
「食用油」の価格が高騰する中、15日に東京・原宿にオープンしたドーナツ専門店「UNI DONUTS 原宿店」。
お客さん
「上ぽちっ、丸みがボーンとなってるのがかわいい」
お客さん
「ふわふわであっという間になくなっちゃいました」
ふわふわ食感がSNSでも話題だというこのドーナツ。揚げるのに使う「油」の量は。
UNI DONUTS・佐野眞実さん
「多いところだとだいたい（1日で）一缶18リットル前後使うことも。きれいな油で揚げたいので油はすごく重要になってくる」
毎日大量の油を使うため、オープン早々、お金の心配をすることに。そして今、最も心配だというのが…。
UNI DONUTS・佐野眞実さん
「中東の方のいろいろ。物流の値段が上がったりとか、ゆくゆくは油の値段が上がる不安。オープンしたてのところで耳が痛い情報が入ってしまうと、今後ちょっとどうなるのかなと、正直不安には思っています」