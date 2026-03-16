歌手でタレントの藤本美貴さん（41）が、日本テレビ系4月期土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日よる9時スタート）に出演することが16日に発表され、コメントを寄せました。

ドラマはフリースクールを舞台に、学校に行きたくない子どもたちと、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマです。主演は町田啓太さん（35）で、フリースクール『ユカナイ』の教室長・浮田タツキを演じます。

そして藤本さんは、フリースクール『ユカナイ』で料理や衛生面を担当するスタッフの阿式瑠美（あじき るみ）を演じます。

藤本さんは「今回の台本を読ませていただいたときに、普段3人の子どもを育てている母親として、改めて“子どもにとって何が大切なのか”を考えさせられました」とコメント。

続けて、「子どもの将来を思うと、つい“何ができるか”に目が向きがちですが、本当に大切なのは、その子自身が楽しめているか、やりたいことに向き合えているかということだと思います。正解は家族の数だけあるものですが、この作品が、家族について改めて立ち止まり、考えるきっかけになれば嬉しいです」と、思いを明かしました。

そして「私の役は派手ではありませんが、そこにいるだけで少し安心できるような存在。観てくださる皆さんの心に、そっと寄り添える作品になればと思っています」と役柄についてコメントしています。