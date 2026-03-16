【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは最終日の１５日、アルペンスキー男子回転（座位）で鈴木猛史（カヤバ）が３大会ぶりの表彰台となる銅メダルを獲得した。

森井大輝（トヨタ自動車）は４位。

メダル２個を獲得した２０１４年ソチ大会後に結婚した男子座位の鈴木には、強い覚悟があった。「結婚したから遅くなったんじゃないかって思われたくなかった」。不振を乗り越え、最終種目の回転でソチ以来のメダルをつかみ取った。

１回目で３位につけて迎えた２回目は「目の前のポールを思い切りクリアするだけ」と攻めた。霧で視界が悪くても無の境地でターンを繰り返し、フィニッシュ。２回目は全体１位のタイムでメダルを確信し、「妻や息子、娘の顔がぱっと浮かんだ」と拳を握りしめた。日本代表チームでともに長く活躍する森井大輝（トヨタ自動車）を抑えて表彰台に立った。

「妻の支えがあったからこそ、メダルを取れたんだと言いたかった。（子供には）やっと、ちょっとはかっこいい姿を見せられたのかな」。パパは強かった。（佐藤雄一）