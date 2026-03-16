今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたとある黒猫ちゃんの様子。こちらの猫ちゃんは、階段デビューを果たした模様。その佇まいはモデルのように優雅だったそうです。投稿はXにて、5.9万回以上表示。7000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：生まれて初めて『階段』を利用した黒猫→あまりにも綺麗すぎる姿勢】

階段デビューした黒猫

今回、Xに投稿したのは「やきのりくんとつくだにちゃん」さん。登場したのは、黒猫のつくだにちゃんです。

投稿によると、つくだにちゃんは生まれて初めて階段を昇り降りした模様。階段デビューを達成したようです。

一緒にアップされた写真には、階段で佇んでいたつくだにちゃんの姿が。その様子は、どこか自信に満ち溢れているように見えます。ぴしっと揃えられた両前足とくるんと曲がっている尻尾もキュートです。

スリムなボディも相まって、まるでモデルさんみたいなつくだにちゃん。そのうち、階段デビューだけでなく猫モデルデビューも達成するかもしれませんね。

階段デビューしたつくだにちゃんにたくさんのコメントが届く

階段デビューを達成した黒猫のつくだにちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「レッドカーペットの階段を優雅に降りて来るところを想像しちゃったよ」「スタイルいいね」「めっちゃ可愛いにゃねぇ」「ほんとスタイルいいね」「ランウェイのようね」などの声が多く寄せられていました。投稿当時は、まだまだ若かったつくだにちゃん。これから、階段だけでなくいろいろなことにデビューしていくと思うと、なんだか楽しみですね。

Xアカウント「やきのりくんとつくだにちゃん」では、猫のつくだにちゃん、やきのりちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの日常はとっても羨ましいです。

写真・動画提供：Xアカウント「やきのりくんとつくだにちゃん」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。