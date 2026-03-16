生活感、おさらば♡【3COINS】の「衛生品」が可愛い！！！

垢抜けた部屋を目指したい時に、気になるのが生活感。【3COINS（スリーコインズ）】ではパッケージによる生活感を抑えた、可愛い見た目の「衛生品」が登場中。シンプルなデザインも相まって、空間にもよく馴染んでくれそうです。今回はケース入りの便利な綿棒 & フロスをご紹介します。

コロンとしたフォルムが可愛い！「綿棒200本2個セット」

コロンとしたやや丸みのあるケースに入ったこちら。ロゴがワンポイントになった、可愛いデザインです。1ケースに200本の綿棒が入っており、2個セットを\330（税込）でまとめ買いできるのも魅力。すっきりした見た目が生活感を抑えてくれて、空間もより洗練された雰囲気に見せられるかも。使い切った後はケースを再利用できるのも嬉しいポイントです。

ほんのりピンクが映える「持ち運びケース付きフロスピック200本」

1ケースに200本も入ったフロスは、便利な持ち運び用のケース付き。ほんのりピンクのケースに、グリーンのロゴをフタ部分にあしらったシンプルで可愛いビジュアルです。こちらも同じく生活感が抑えられて、見映えも良くなりそう。価格は\330（税込）。カラーは2種類あり、色別に家族で使い分けるのもアリかも。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino