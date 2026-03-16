視線を感じて家の中を飼い主さんが見てみると、なんとそこには…。飼い主さんが見たまさかの光景が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で32万回以上表示を突破し、「猫ってカワイイ」「何回も見てからジワジワくる面白さ」といったコメントが寄せられました。

【写真：家の中から『視線』を感じて…見てみた結果→猫がしていた『まさかの行動』】

見上げた先にいたのは…

Xアカウント「蒼to架（あおいとかける）」に投稿されたのは、飼い主さんのことを見守る猫さんの様子。ある日、飼い主さんが外にいると、家の中から視線を感じたのだそう。そこで見上げてみたところ…。

なんと猫さんが障子に頭を突っ込んで、飼い主さんのことをジーっと見つめていたのだとか！まさか猫さんが見つめているとは思わず、飼い主さんはとってもビックリしたとのこと。まさか障子を突き破ってまで見ているとは想像もできないので、驚くのも無理ありませんね。

この日、思いも寄らない「ニャルソック専用穴」が出来上がった飼い主さん宅。障子を破ってでも飼い主さんのことを見たかったのでしょう。その姿があまりにも可愛くて、障子を破られたことは全く気にならなかったとのことです。猫さんの可愛い姿を見たら、怒りなんて忘れてしまいますよね！

可愛すぎる監視にXユーザーも胸キュン

今回ご紹介した投稿は、Xにて2.1万件を超えるいいねを獲得。飼い主さんも思わず二度見したという猫さんの姿は、必見です。次にどんな驚くべき姿を見せてくれるか、今後の楽しみも尽きません。

障子から覗く猫さんの姿にX民からは「障子に猫あり」「すんごいピュアな瞳で障子破りしてますね。笑」「ニャルソック専用の穴が 可愛すぎる！」「澄んだ瞳で（笑）とっても可愛い～」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「蒼to架（あおいとかける）」では、元保護猫の猫さん2匹の様子が投稿されており、その可愛さにキュンキュンしますよ！

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「蒼to架（あおいとかける）」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。