稲村亜美、WBC日本戦をマイアミで現地観戦「応援できて幸せでした」
タレントの稲村亜美が16日、インスタグラムを更新。アメリカ・フロリダ州マイアミの野球場ローンデポ・パークで行われた「WORLD BASEBALL CLASSIC 2026」の日本対ベネズエラ戦を現地観戦したことを報告した。
【写真】「スタイル良すぎ」稲村亜美の水着姿
稲村はスタジアムの客席で侍ジャパンのユニホームを着た写真を投稿。「昨日は日本VSベネズエラを観戦！！！！」とつづり、「まず最初にいいたいことは選手の皆さん日の丸を背負って戦ってくれたことに感謝です 応援できて幸せでした、、、」とコメントした。
試合は日本が敗れる結果となったが、稲村は「改めて野球の難しさや醍醐味を感じられる試合でした」と振り返り、「応援している側でこんなに悔しい気持ちになってしまったのでグラウンドに立ってたみなさんの気持ちは計り知れませんよね、、、」と選手たちをねぎらった。
さらに「本当に本当にお疲れさまでした」と感謝を伝え、「次はプレミア、ロスオリンピックと続くので侍ジャパンをまた応援できる日を楽しみに頑張りたいと思います」と思いをつづっている。
引用：「稲村亜美」インスタグラム（＠inamura_ami）
【写真】「スタイル良すぎ」稲村亜美の水着姿
稲村はスタジアムの客席で侍ジャパンのユニホームを着た写真を投稿。「昨日は日本VSベネズエラを観戦！！！！」とつづり、「まず最初にいいたいことは選手の皆さん日の丸を背負って戦ってくれたことに感謝です 応援できて幸せでした、、、」とコメントした。
さらに「本当に本当にお疲れさまでした」と感謝を伝え、「次はプレミア、ロスオリンピックと続くので侍ジャパンをまた応援できる日を楽しみに頑張りたいと思います」と思いをつづっている。
引用：「稲村亜美」インスタグラム（＠inamura_ami）