関東サッカーリーグ１部の南葛ＳＣは１６日、東京・葛飾区内の「テクノプラザかつしか」で、２０２６年シーズンのキックオフカンファレンスを開催した。風間八宏監督は「（今年は）自分たちで脳を操るというテーマでやっている」と説明すると「いい物、悪い物を見分けられる脳にしようと、今年はここまでトレーニングしている。体の動かし方、ボールの扱い方、相手の扱い方がどんどん良くなっている。非常に面白く、選手たちが変化してくれている。見ている人がこのチームを見に来て良かった、このチームをみんなで作れて良かった、と思えるようなシーズンにしたい」と意気込んだ。

風間監督は今季で３年目。２年目の昨季は関東１部で１５勝３敗の結果を残し、得点数はリーグ２位と２０点差を離して、ダントツ１位の５２得点を記録。Ｊ１川崎などを率いた指揮官が掲げる攻撃的なサッカーで、猛威を振るった。２位でＪＦＬ昇格こそ逃したが、岩本義弘ＧＭは「通常であれば昇格してもおかしくない数字だった」と、高く評価した。風間監督も「定義」と「基準」において、「昨シーズンはかなり定義という意味ではそろってきた」と手応えを明かした。

今季は昨季から２９人が残留。当然、ＪＦＬ昇格が最大の目標となる。今季は「定義」だけでなく、「基準」までそろえることを照準に定めると「自分たちの中にやることが明確にある。そこを選手に期待して、面白いものを作りたいし、作れると思っています」と言葉に力を込めた。

クラブのオーナー兼代表取締役社長で、人気サッカー漫画「キャプテン翼」の原作者の高橋陽一氏は「僕は物語を作る時、大体結末を決めて、面白い試合になるように物語を進めていく。まさに今シーズンは優勝してＪＦＬに上がることを念頭に置き、まずは終着点を決め、その中でどういうサッカー、面白い試合を見せてくれるか」とゲキを飛ばした。その上で「楽しくて強い南葛を、僕もファンの皆さんとともに味わいたい」と期待を寄せた。