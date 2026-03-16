＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】花道でグータッチ、捉えた粋な光景（実際の様子）

関取復帰を目指す幕下四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、九日目に見事勝ち越しを決めた。花道を下がる際にすれ違った同部屋力士とさりげなく“粋なやり取り”も見せ、「泣いちゃう」「何か話してるね」とファンは熱視線を注いだ。

最高位は前頭四枚目まで上り詰めるも、大怪我による長期休場のため一時は序ノ口まで陥落。そこから這い上がり、関取復帰目前の地位まで番付を上げてきた炎鵬。幕下四枚目で臨む今場所はここまで3勝1敗の成績で、勝ち越しまで残り星ひとつに迫っていた。

九日目、幕下六枚目・延原（二子山）と対決した炎鵬は、立ち合い相手の張り手をものともせず前まわしを掴んで厳しい攻めを展開。素早い動きで延原を翻弄すると、小手に振ろうとした相手に休む間も与えず下手投げを決めて勝利した。鮮やかに相手を転がした炎鵬は4勝目を挙げ、今場所勝ち越しを決めた。敗れた延原は2敗目を喫した。

勝名乗りを受けた炎鵬は、花道を下がる際、十両東方土俵入りで入場してきた力士たちとすれ違うことに。道を空けて花道傍で起立していた炎鵬だったが、入場してきた同部屋の十両十一枚目・寿之富士（伊勢ヶ濱）から何か声をかけられると、炎鵬は頷きながらアイコンタクトを取った。さらに、やはり同部屋の十両四枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）が来るとさりげなくグータッチし、晴れやかに花道を下がっていった。

勝ち越しを決めた炎鵬と、それを祝福するかのような同部屋力士たちとの“粋なやり取り”にファンは注目。「何か話してるね」「グータッチしてたな」「タッチしてたね」「トッシーとアイコンタクトしてたね、えんほー」と反響が相次いだほか、「泣いちゃう」「炎鵬良かった泣いちゃいそう」と感動する視聴者も続出した。（ABEMA／大相撲チャンネル）