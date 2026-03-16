歌舞伎俳優の中村勘九郎（44）の妻で、俳優の前田愛（42）が2人の息子たちに作った“最後のお弁当”を公開し、絶賛の声が寄せられている。

【映像】“父と祖父にそっくり”と話題の息子たちや前田愛の手作り弁当

前田は2009年に勘九郎と結婚し、歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎を育てている。Instagramでは家族との日常をたびたび発信し、息子たちの2ショットや自身の誕生日を祝ってもらった際の家族ショットなども公開。「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」「本当にステキな家族!!」と話題になっていた。

息子たちに作ったお弁当に絶賛の声

2026年3月14日の更新では、「小学生最後のお弁当と中学生最後のお弁当、それぞれ、作り終わりました。ラストは好物だけを入れてあげようと思って大したものはできないけど、丁寧に心を込めて。小学生は帰ってきて私の顔を見るなり『最後のお弁当 美味しかったよ！次は毎日になるけど よろしくね！』と言ってくれて、中学生も『きょうのお弁当、すっごい美味しかったぁ！！サイコー！』とお弁当バッグを渡してくれてうれしかったなー。新年度からもがんばる！とパワーチャージされました」と明かし、2つのお弁当を披露。

この投稿には「美しくてお上品なお弁当ですね。ステキです」「愛情いっぱいのお弁当も、素直に感謝を伝えてくれる息子さんたちも最高」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）