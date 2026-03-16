パク・ソジュン、パク・ミニョンとの王道ラブコメで悩殺 『キム秘書はいったい、なぜ？』『夫婦の世界』などABEMA韓ドラセレクションで放送
ABEMAは、韓国ドラマ2チャンネル＜ABEMA韓ドラセレクション＞にて、韓国ドラマを放送中（毎週火〜金曜 後10：00〜）。3日からは『キム秘書はいったい、なぜ？』を放送。さらに、27日より『夫婦の世界』、4月1日より『客主』を放送する。
【場面ショット】見つめ合う…パク・ソジュン＆パク・ミニョン
◆『キム秘書はいったい、なぜ？』毎週火曜 後10：00〜（放送中）
ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引きが見どころの、大ヒットシンデレラ・ラブコメディー。
完璧主義で自分大好き、誰の意見も聞かないワンマン御曹司ヨンジュン（パク・ソジュン）。そんな彼が唯一信頼しているのが、長年支えてきた敏腕秘書ミソ（パク・ミニョン）。ところがある日、ミソが突然「秘書を辞めたい」と退社宣言をし、大パニックに陥ったヨンジュンがあの手この手で引き止めようとするうちに、自分の本当の気持ちに気づいていく。
ヨンジュンの“女心理解度ゼロ”からの成長がかわいらしく、遊園地貸し切りデートやプライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載の王道オフィス・ラブコメディーとなっている。
◆『夫婦の世界』毎週金曜 後10：00〜（3月27日より）
はじまりは1本の髪の毛だった…。夫婦という他人の壮絶な愛憎を描く激情のラブロマンス。
富と名誉を手に入れ、愛する夫イ・テオ（パク・ヘジュン）と息子に囲まれ、順風満帆な日々を送る女医チ・ソヌ（キム・ヒエ）。そんなある日、夫のマフラーに1本の長い髪の毛を見つける。ソヌの疑い通り、テオは若いインストラクターのダギョン（ハン・ソヒ）と浮気をしていた。さらにその事実は、周囲の友人や同僚の間ではすでに知られていた。傷つくソヌの前にダギョンが診察に訪れ、テオの子を妊娠していることが発覚。愛する夫と周囲からの裏切りを知ったソヌは、壮絶な復讐へと突き進んでいく。
本作は『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』を超え、韓国ケーブルドラマ史上歴代最高視聴率を記録し、歴史を塗り替えた大ヒット作。
◆『客主』毎週水・木曜 後10：00〜（4月1日より）
チャン・ヒョク主演、父の無念を胸に巨商を目指すサクセス＆ロマンス時代劇。
千家客主（問屋機能を持つ商団）の息子チョン・ボンサム（チャン・ヒョク）は、アヘン密売の濡れ衣を着せられて命を落とした父の無念を果たすため、行商人になるべく育成機関で学び始める。そんなある日、身売りされた女性チョ・ソリン（ハン・チェア）と出会い心を通わせるが、彼女は朝鮮一の巨商に嫁ぐ身だった。さらに、山賊から命を救ってくれた男装の行商人ケトン（キム・ミンジョン）からは、一方的に運命の人だと思い込まれてしまい、複雑な愛憎劇へと発展していく。商人を目指す男たちの熱き友情と、さまざまな困難に前向きに立ち向かう主人公の姿を描いた、歴史エンターテインメント大作となっている。
【場面ショット】見つめ合う…パク・ソジュン＆パク・ミニョン
◆『キム秘書はいったい、なぜ？』毎週火曜 後10：00〜（放送中）
ツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引きが見どころの、大ヒットシンデレラ・ラブコメディー。
ヨンジュンの“女心理解度ゼロ”からの成長がかわいらしく、遊園地貸し切りデートやプライベート花火、悩殺キスシーンなど大人ロマンチックな名場面が満載の王道オフィス・ラブコメディーとなっている。
◆『夫婦の世界』毎週金曜 後10：00〜（3月27日より）
はじまりは1本の髪の毛だった…。夫婦という他人の壮絶な愛憎を描く激情のラブロマンス。
富と名誉を手に入れ、愛する夫イ・テオ（パク・ヘジュン）と息子に囲まれ、順風満帆な日々を送る女医チ・ソヌ（キム・ヒエ）。そんなある日、夫のマフラーに1本の長い髪の毛を見つける。ソヌの疑い通り、テオは若いインストラクターのダギョン（ハン・ソヒ）と浮気をしていた。さらにその事実は、周囲の友人や同僚の間ではすでに知られていた。傷つくソヌの前にダギョンが診察に訪れ、テオの子を妊娠していることが発覚。愛する夫と周囲からの裏切りを知ったソヌは、壮絶な復讐へと突き進んでいく。
本作は『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』を超え、韓国ケーブルドラマ史上歴代最高視聴率を記録し、歴史を塗り替えた大ヒット作。
◆『客主』毎週水・木曜 後10：00〜（4月1日より）
チャン・ヒョク主演、父の無念を胸に巨商を目指すサクセス＆ロマンス時代劇。
千家客主（問屋機能を持つ商団）の息子チョン・ボンサム（チャン・ヒョク）は、アヘン密売の濡れ衣を着せられて命を落とした父の無念を果たすため、行商人になるべく育成機関で学び始める。そんなある日、身売りされた女性チョ・ソリン（ハン・チェア）と出会い心を通わせるが、彼女は朝鮮一の巨商に嫁ぐ身だった。さらに、山賊から命を救ってくれた男装の行商人ケトン（キム・ミンジョン）からは、一方的に運命の人だと思い込まれてしまい、複雑な愛憎劇へと発展していく。商人を目指す男たちの熱き友情と、さまざまな困難に前向きに立ち向かう主人公の姿を描いた、歴史エンターテインメント大作となっている。