「ずっと実家から出れずに暮らしている」36歳男性、貯金12万円。“肩身が狭い”実家暮らしを続ける理由
All About ニュース編集部は、2026年1月14日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県川辺郡在住・36歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：無職
在住：兵庫県川辺郡
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父190万円弱、母90万円弱
実家の間取り：一軒家５LDK
交際費：食費5000円（自分のみ）
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：12万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はない。もし出るとしたら40歳くらい」と話しました。
さらに「療養をするには実家が一番ではあるので、誰かがいるほうが何かあったときに助けてもらえるので」と話してくれました。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「出かけることはないが、出かけたいと思うがお金がないので出かけられない。出来るだけ、節約のためにお風呂もあったかいうちに入るなんでも両親の生活に合わせて行動しているので、しんどいなあとかも思いつつも、重い腰を上げて動くようにしている」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「働いていないのでお金がなく欲しいものも買えなし、お金も入れられないので肩身が狭い。出かけるにもお金がいるで、どうしてもの時はお伺いを立ている」と明かしてくれました。
内蔵の病気を患ってから実家暮らしを選んだ回答者。節約のため両親の生活に合わせて行動したり、お金がなく欲しいものを買えずに苦労している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、兵庫県川辺郡在住・36歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：36歳男性
職業：無職
在住：兵庫県川辺郡
家族構成：親2人、自分
世帯年収：父190万円弱、母90万円弱
実家の間取り：一軒家５LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：なし
交際費：食費5000円（自分のみ）
毎月のお小遣い：なし
毎月の貯金額：なし
貯金総額：12万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万1000円程度です。そのうち、住居費の平均は2万6000円程度ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万円程度が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「出る予定はない。もし出るとしたら40歳くらい」と話しました。
「ずっと実家から出れずに暮らしている」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「内蔵の病気を患ってから、ずっとこの状態を続けている。よくなったら練習がてら、フリーターをしたものの、また逆もどりを繰り返しずっと実家から出れずに暮らしている」と説明。
さらに「療養をするには実家が一番ではあるので、誰かがいるほうが何かあったときに助けてもらえるので」と話してくれました。
「両親の生活に合わせて行動している」親2人と同居している回答者。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「出かけることはないが、出かけたいと思うがお金がないので出かけられない。出来るだけ、節約のためにお風呂もあったかいうちに入るなんでも両親の生活に合わせて行動しているので、しんどいなあとかも思いつつも、重い腰を上げて動くようにしている」と教えてくれました。
お金に関する悩みでは「働いていないのでお金がなく欲しいものも買えなし、お金も入れられないので肩身が狭い。出かけるにもお金がいるで、どうしてもの時はお伺いを立ている」と明かしてくれました。
内蔵の病気を患ってから実家暮らしを選んだ回答者。節約のため両親の生活に合わせて行動したり、お金がなく欲しいものを買えずに苦労している様子がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)