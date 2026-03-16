厳しい叱責を表す言葉から衣服を指す丁寧な表現まで。4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」を見つけ出してみましょう。言葉の持つニュアンスをひも解きながら、空白を埋めるパーツを導き出してみてください。

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普段、意識せずに使っている日本語の中から意外な「重なり」を発掘して、頭を柔らかくしてみませんか？

今回は、他者の評価にまつわる慣用句から美しい装いまで、多彩な言葉をそろえました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの記憶をたどりながら考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□がね
お□□だま
し□□
□□しもの

ヒント：相手が身につけている衣服のことを敬って言う言葉は？

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正解：おめ

正解は「おめ」でした。

▼解説
それぞれのキーワードに「おめ」を当てはめると、次のようになります。

おめがね（お眼鏡）
おおめだま（大目玉）
しおめ（潮目）
おめしもの（お召し物）

目上の人からの評価を指す「お眼鏡（おめがね）」、ひどく叱られることを意味する「大目玉（おおめだま）」、海流の境目や物事の転換点を表す「潮目（しおめ）」、そして相手の衣服を丁寧に呼ぶ「お召し物（おめしもの）」。

評価、叱責、自然現象、そして装いと全く異なるジャンルの言葉たちが登場しました。日本語の持つパズル的な面白さを感じられたでしょうか。次回のクイズも楽しみにしてください。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)