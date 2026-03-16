6月13日に開催される国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が、一般リスナーが参加できる一般投票部門／共創カテゴリーを発表した。

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本アワードでは、エントリー対象作品を2025年1月1日～12月31日の間に初めてフルバージョンのオフィシャル音源が公的サービスにおいてデジタル配信、もしくはフィジカル発売された作品（楽曲／アルバム）と規定（一部部門を除く）。日本の音楽シーンの今を彩る音楽を中心に、音楽人の投票によって最優秀作品／アーティストを決定する。

このたび、一般リスナーも投票に参加できる一般投票部門／共創カテゴリーの詳細が決定。スポティファイジャパン株式会社、株式会社エクシング、株式会社第一興商、株式会社MIXI、株式会社USEN（U-NEXT.HD）、LINE MUSIC株式会社がパートナーとなり、全7部門で一般参加部門を展開。カラオケ、Spotify、有線放送などで一般リスナーが聴き、歌って楽しんだ楽曲の中から、最優秀作品を決定するものとなる。

（文＝リアルサウンド編集部）