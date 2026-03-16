源田壮亮はWBCで打率.500の成績を残した

派手さはないが、攻守で貢献していた。野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝、ベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。まさかの敗退となるなか、源田壮亮内野手（西武）の成績にファンは注目している。

2023年大会の世界一メンバーだった源田は今大会は5試合のうち4試合に「8番・遊撃」で先発出場。10打数5安打の打率.500、4打点、4四球でOPS1.167と“恐怖の8番”として活躍した。

侍ジャパンは8強で敗退したが、源田の成績は光っており、出場国のうち遊撃手としてはベネズエラ代表のエゼキエル・トーバー内野手（ロッキーズ）が4試合の出場で打率.667、OPS1.700と双璧をなしている。トーバーはまだ試合を残している状況だが、打点はゼロということもあり、現時点での総合評価では甲乙つけがたいのが現状だ。

この成績で浮上しているのが「大会ベストナイン」の可能性だ。SNS上には「ベストナインいけるな」「入るんじゃない？」「あるんじゃね」「ワンチャン単打だけでベストナインありえるやろ」「おもろすぎ」「選ばれちゃう」といった期待の声があがっていた。守備職人が残した単打5本で選出となるのか注目だ。（Full-Count編集部）