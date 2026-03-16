【ポイント】

・記録的に早い桜の開花。岐阜や甲府は16日（月）に史上最早の開花。

・17日（火）は穏やかな春の晴天で、名古屋も桜開花へ。

・関東も暖かな日差しだが、夜は雨がぱらつく所も。

・18日（水）〜19日（木）にかけて、西〜東日本は広く雨。

・土日は全国的な晴天。早い地点ではお花見日和に。

【全国の天気】

17日（火）は高気圧に広く覆われ、全国的に穏やかに晴れるでしょう。関東も日中は晴れ間がありますが、夜遅くには関東南部で雨がぱらつくかもしれません。また、全国的に春らしい陽気が続き、名古屋では18度と4月上旬並みで、早くも桜が開花しそうです。東京も前日より2度高い16度の予想です。

■桜の開花（16日）

高知:平年より6日早い（3年連続で全国トップ）

岐阜:平年より9日早い（観測史上、最早）

甲府:平年より9日早い（観測史上、最早）

■予想最低気温（前日差）

札幌 -1度（-3 3月下旬）

仙台 1度（-2 平年並み）

新潟 1度（-2 3月上旬）

東京 7度（±0 3月下旬）

長野 -2度（-5 3月上旬）

名古屋 5度（±0 平年並み）

大阪 6度（±0 平年並み）

広島 6度（±0 3月下旬）

高知 9度（＋2 4月上旬）

福岡 6度（-1 3月上旬）

鹿児島 9度（＋1 平年並み）

那覇 15度（±0 2月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 6度（-1 3月下旬）

仙台 13度（±0 4月上旬）

新潟 11度（±0 3月下旬）

東京 16度（＋2 3月下旬）

長野 12度（＋2 3月下旬）

名古屋 18度（±0 4月上旬）

大阪 16度（±0 3月下旬）

広島 17度（±0 4月上旬）

高知 18度（±0 3月下旬）

福岡 17度（±0 3月下旬）

鹿児島 21度（＋2 4月上旬）

那覇 22度（±0 平年並み）

【週間予報】

18日（水）は西から低気圧が近づき、天気は下り坂です。九州は朝から、中国、四国も昼頃から、近畿や東海も夕方頃から雨が降るでしょう。19日（木）にかけて、桜の開花を促す暖かい雨になりそうです。三連休となる週末にかけて、九州〜関東は続々と桜開花の便りが届くでしょう。

21日（土）、22日（日）は春本番の暖かさで、早い所では、お花見が楽しめるそうです。今年は記録的に早い開花となっている所がありますので、お花見の早めに予定を立てて下さい。

また、西日本ではスギ花粉の飛散のピークを過ぎましたが、東日本はまだしばらく非常に多く飛ぶでしょう。