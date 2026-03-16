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【ポイント】

・記録的に早い桜の開花。岐阜や甲府は16日（月）に史上最早の開花。
・17日（火）は穏やかな春の晴天で、名古屋も桜開花へ。
・関東も暖かな日差しだが、夜は雨がぱらつく所も。
・18日（水）〜19日（木）にかけて、西〜東日本は広く雨。
・土日は全国的な晴天。早い地点ではお花見日和に。

【全国の天気】

17日（火）は高気圧に広く覆われ、全国的に穏やかに晴れるでしょう。関東も日中は晴れ間がありますが、夜遅くには関東南部で雨がぱらつくかもしれません。また、全国的に春らしい陽気が続き、名古屋では18度と4月上旬並みで、早くも桜が開花しそうです。東京も前日より2度高い16度の予想です。

■桜の開花（16日）

高知:平年より6日早い（3年連続で全国トップ）
岐阜:平年より9日早い（観測史上、最早）
甲府:平年より9日早い（観測史上、最早）

■予想最低気温（前日差）

札幌　 -1度（-3　3月下旬）
仙台　　1度（-2　平年並み）
新潟　　1度（-2　3月上旬）
東京　　7度（±0　3月下旬）
長野　 -2度（-5　3月上旬）
名古屋　5度（±0 平年並み）
大阪　　6度（±0　平年並み）
広島　　6度（±0　3月下旬）
高知　　9度（＋2　4月上旬）
福岡　　6度（-1　3月上旬）
鹿児島　9度（＋1　平年並み）
那覇　 15度（±0　2月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌　 　6度（-1　3月下旬）
仙台　　13度（±0　4月上旬）
新潟　　11度（±0　3月下旬）
東京　　16度（＋2　3月下旬）
長野　　12度（＋2　3月下旬）
名古屋　18度（±0　4月上旬）
大阪　　16度（±0　3月下旬）
広島　　17度（±0　4月上旬）
高知　　18度（±0　3月下旬）
福岡　　17度（±0　3月下旬）
鹿児島　21度（＋2　4月上旬）
那覇　　22度（±0　平年並み）

【週間予報】

18日（水）は西から低気圧が近づき、天気は下り坂です。九州は朝から、中国、四国も昼頃から、近畿や東海も夕方頃から雨が降るでしょう。19日（木）にかけて、桜の開花を促す暖かい雨になりそうです。三連休となる週末にかけて、九州〜関東は続々と桜開花の便りが届くでしょう。

21日（土）、22日（日）は春本番の暖かさで、早い所では、お花見が楽しめるそうです。今年は記録的に早い開花となっている所がありますので、お花見の早めに予定を立てて下さい。

また、西日本ではスギ花粉の飛散のピークを過ぎましたが、東日本はまだしばらく非常に多く飛ぶでしょう。