千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2の地震 千葉県・木更津市、東京都・東京千代田区、国分寺市
16日午後8時38分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、千葉県の木更津市、東京都の東京千代田区と国分寺市、神奈川県の横浜中区と藤沢市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□千葉県
木更津市
□東京都
東京千代田区 国分寺市
□神奈川県
横浜中区 藤沢市
■震度1
□千葉県
館山市 勝浦市 鴨川市
君津市 千葉中央区 千葉花見川区
市川市 船橋市 市原市
鎌ケ谷市 浦安市
□東京都
東京中央区 東京港区 東京新宿区
東京文京区 東京江東区 東京品川区
東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区
東京中野区 東京杉並区 東京豊島区
東京北区 東京荒川区 東京板橋区
東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区
東京江戸川区 東京府中市 調布市
町田市 小金井市 小平市
東村山市 東大和市 西東京市
□神奈川県
横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区
横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区
横浜旭区 横浜緑区 横浜泉区
川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区
横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市
海老名市 相模原緑区 秦野市
厚木市
□福島県
浪江町
□茨城県
日立市 笠間市 石岡市
取手市 坂東市
□栃木県
宇都宮市
□群馬県
桐生市
□埼玉県
久喜市 さいたま北区 さいたま大宮区
川口市 狭山市 草加市
越谷市 八潮市 三郷市
鶴ヶ島市
□山梨県
大月市 山中湖村 富士河口湖町
□静岡県
熱海市 伊豆市 伊豆の国市
東伊豆町 函南町 富士市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。