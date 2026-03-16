16日午後8時38分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の木更津市、東京都の東京千代田区と国分寺市、神奈川県の横浜中区と藤沢市です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□千葉県

木更津市



□東京都

東京千代田区 国分寺市



□神奈川県

横浜中区 藤沢市

■震度1

□千葉県

館山市 勝浦市 鴨川市

君津市 千葉中央区 千葉花見川区

市川市 船橋市 市原市

鎌ケ谷市 浦安市



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京江東区 東京品川区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京豊島区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区 東京府中市 調布市

町田市 小金井市 小平市

東村山市 東大和市 西東京市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜保土ケ谷区 横浜磯子区

横浜金沢区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜旭区 横浜緑区 横浜泉区

川崎川崎区 川崎中原区 川崎宮前区

横須賀市 平塚市 茅ヶ崎市

海老名市 相模原緑区 秦野市

厚木市



□福島県

浪江町



□茨城県

日立市 笠間市 石岡市

取手市 坂東市



□栃木県

宇都宮市



□群馬県

桐生市



□埼玉県

久喜市 さいたま北区 さいたま大宮区

川口市 狭山市 草加市

越谷市 八潮市 三郷市

鶴ヶ島市



□山梨県

大月市 山中湖村 富士河口湖町



□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

東伊豆町 函南町 富士市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。