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16日午後8時38分ごろ、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は伊豆大島近海で、震源の深さはおよそ130km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の木更津市、東京都の東京千代田区と国分寺市、神奈川県の横浜中区と藤沢市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□千葉県
木更津市

□東京都
東京千代田区　国分寺市

□神奈川県
横浜中区　藤沢市

■震度1
□千葉県
館山市　勝浦市　鴨川市
君津市　千葉中央区　千葉花見川区
市川市　船橋市　市原市
鎌ケ谷市　浦安市

□東京都
東京中央区　東京港区　東京新宿区
東京文京区　東京江東区　東京品川区
東京大田区　東京世田谷区　東京渋谷区
東京中野区　東京杉並区　東京豊島区
東京北区　東京荒川区　東京板橋区
東京練馬区　東京足立区　東京葛飾区
東京江戸川区　東京府中市　調布市
町田市　小金井市　小平市
東村山市　東大和市　西東京市

□神奈川県
横浜神奈川区　横浜保土ケ谷区　横浜磯子区
横浜金沢区　横浜港北区　横浜戸塚区
横浜旭区　横浜緑区　横浜泉区
川崎川崎区　川崎中原区　川崎宮前区
横須賀市　平塚市　茅ヶ崎市
海老名市　相模原緑区　秦野市
厚木市

□福島県
浪江町

□茨城県
日立市　笠間市　石岡市
取手市　坂東市

□栃木県
宇都宮市

□群馬県
桐生市

□埼玉県
久喜市　さいたま北区　さいたま大宮区
川口市　狭山市　草加市
越谷市　八潮市　三郷市
鶴ヶ島市

□山梨県
大月市　山中湖村　富士河口湖町

□静岡県
熱海市　伊豆市　伊豆の国市
東伊豆町　函南町　富士市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。