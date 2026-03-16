本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
3/16（月）
EUR/USD
1.1350（5.71億ユーロ）
1.1375（6.00億ユーロ）
1.1450（5.43億ユーロ）
1.1500（16.0億ユーロ）
1.1550（7.32億ユーロ）
1.1575（8.22億ユーロ）
1.1600（19.0億ユーロ）
USD/JPY
160.00（9.53億ドル）
GBP/USD
1.3425（10.0億ポンド）
ユーロドルは1.1450にピンポイント、1.1500に大規模設定あり
ドル円は160.00の心理的水準に大規模設定あり
ポンドドルは1.3425とやや離れたポイントに大規模設定あり
3/16（月）
EUR/USD
1.1350（5.71億ユーロ）
1.1375（6.00億ユーロ）
1.1450（5.43億ユーロ）
1.1500（16.0億ユーロ）
1.1550（7.32億ユーロ）
1.1575（8.22億ユーロ）
1.1600（19.0億ユーロ）
USD/JPY
160.00（9.53億ドル）
GBP/USD
1.3425（10.0億ポンド）
ユーロドルは1.1450にピンポイント、1.1500に大規模設定あり
ドル円は160.00の心理的水準に大規模設定あり
ポンドドルは1.3425とやや離れたポイントに大規模設定あり