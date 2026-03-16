終了間際の失点でドローに持ち込まれたリバプール…警鐘鳴らすショボスライ「目を覚まさなければならない」
終了間際の失点で勝ち点をとりこぼしたリバプールのMFドミニク・ショボスライは「目を覚まさなければならない」と警鐘を鳴らした。英『BBC』が伝えている。
15日のプレミアリーグ第30節でリバプールはトッテナムをホームに迎えた。前半18分にショボスライの鮮やかな直接FKで先制したリバプールだったが、その後の好機を得点へと結び付けられず。トッテナムの反撃をGKアリソン・ベッカーの好守などでしのいでいたものの、終了間際の後半45分にFWリシャルリソンに同点ゴールを許し、1-1のドローに持ち込まれてしまった。
試合終了後にはアンフィールドに集まったファンからブーイングを浴びせられたように、チームは公式戦ここ4試合1勝1分け2敗と黒星が先行。プレミアリーグでは5位に位置し、浮上のきっかけをなかなかつかめずにおり、ショボスライは「目を覚まさなければならない」と語っている。
「落ち込んでいるよ。目を覚まさなければならない。このままではカンファレンスリーグで満足することになるだろう。なぜ、こういうことが起こってしまっているのか、正直なところ分からない。またしても、ラスト数分だった。今シーズン、これが何回目になるのか分からないよ」
英『BBC』によると、今季のプレミアリーグでリバプールが90分以降に失点したのは8回目。この数字は10-11シーズンの7失点を上回り、クラブワーストの数字となるようだ。
15日のプレミアリーグ第30節でリバプールはトッテナムをホームに迎えた。前半18分にショボスライの鮮やかな直接FKで先制したリバプールだったが、その後の好機を得点へと結び付けられず。トッテナムの反撃をGKアリソン・ベッカーの好守などでしのいでいたものの、終了間際の後半45分にFWリシャルリソンに同点ゴールを許し、1-1のドローに持ち込まれてしまった。
「落ち込んでいるよ。目を覚まさなければならない。このままではカンファレンスリーグで満足することになるだろう。なぜ、こういうことが起こってしまっているのか、正直なところ分からない。またしても、ラスト数分だった。今シーズン、これが何回目になるのか分からないよ」
英『BBC』によると、今季のプレミアリーグでリバプールが90分以降に失点したのは8回目。この数字は10-11シーズンの7失点を上回り、クラブワーストの数字となるようだ。