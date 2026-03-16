º´µ×´ÖÂç²ð¤¬Á°È±³°¥Ï¥Í¤Þ¤È¤áÈ±¤Î²£´é¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Öº£Æü¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÉ½¾ð¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¢£1ÆüÌÜ¤È2ÆüÌÜ¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈäÏª
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ðÁ°È±³°¥Ï¥Í¤Þ¤È¤áÈ±¤Î²£´é¤Ê¤É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～④
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤Ïº´µ×´Ö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ°§»¢¤Ï3·î14Æü¡¦15Æü¤ÎÆóÆü´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢º´µ×´Ö¤ÏÏ¢Æü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯Á°¤Î¿²¤°¤»»Ñ¤ä°áÁõ»Ñ¤¬¸ø³«¡£1ÆüÌÜ¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¼ª³Ý¤±¤ª¤í¤·¥Ø¥¢¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÂµÉôÊ¬¤¬¥ìー¥¹¤Î¹õ¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÇÁ°È±¤ò³°¤Ë¥Ï¥Í¤µ¤»¤¿¤Þ¤È¤áÈ±¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÉ½¾ð¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£