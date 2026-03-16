本日の【上場来高値更新】 ＩＮＰＥＸ、ＯＡＴアグリなど13銘柄
本日の日経平均株価は、中東情勢の不透明感が嫌気され、前週末比68円安の5万3751円と小幅に3日続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が再び100ドル台を突破が追い風となったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]など。そのほか、ＯＡＴアグリオ <4979> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1450> タナケン 東Ｓ 建設業
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業
<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ 卸売業
<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業
<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学
<4556> カイノス 東Ｓ 医薬品
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学
<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業
<7670> オーウエル 東Ｓ 卸売業
株探ニュース