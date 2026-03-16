　本日の日経平均株価は、中東情勢の不透明感が嫌気され、前週末比68円安の5万3751円と小幅に3日続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が再び100ドル台を突破が追い風となったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]など。そのほか、ＯＡＴアグリオ <4979> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1450> タナケン　　　東Ｓ　建設業
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<3392> デリカフＨＤ　東Ｓ　卸売業
<3673> ブロドリーフ　東Ｐ　情報・通信業
<4091> 日本酸素ＨＤ　東Ｐ　化学

<4556> カイノス　　　東Ｓ　医薬品
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4979> ＯＡＴアグリ　東Ｓ　化学
<5352> 黒崎播磨　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業

<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<7425> 初穂商事　　　東Ｓ　卸売業
<7670> オーウエル　　東Ｓ　卸売業

株探ニュース