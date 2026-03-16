

本日の日経平均株価は、中東情勢の不透明感が嫌気され、前週末比68円安の5万3751円と小幅に3日続落した。相場全体が軟調のなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、WTI価格が再び100ドル台を突破が追い風となったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]など。そのほか、ＯＡＴアグリオ <4979> [東証Ｓ]は5日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1450> タナケン 東Ｓ 建設業

<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業

<3392> デリカフＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3673> ブロドリーフ 東Ｐ 情報・通信業

<4091> 日本酸素ＨＤ 東Ｐ 化学



<4556> カイノス 東Ｓ 医薬品

<4966> 上村工 東Ｓ 化学

<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学

<5352> 黒崎播磨 東Ｐ ガラス土石製品

<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業



<6387> サムコ 東Ｐ 機械

<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業

<7670> オーウエル 東Ｓ 卸売業



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