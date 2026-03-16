この記事をまとめると ■コンビニには毎日何便ものトラックがやってくる ■温度が異なる冷凍品と冷蔵品を一緒に運んでいることが多い ■コンテナ内に調整できる仕切りがついていてそれぞれ管理できる仕組みだ

冷蔵と冷凍をどうやって一緒に運んでる？

いまや日々の暮らしに必要不可欠な存在となっている、年中無休24時間営業のコンビニ。お弁当やおにぎり、パンやスイーツ、冷凍食品や雑貨などがいつでも購入できるという、とてもありがたく便利な存在だ。そんな眠らない店コンビニには、1日に何便も納品トラックが訪れる。お弁当やおにぎり、パンやサンドイッチやシュークリーム、飲料などのチルド商品を運ぶトラックと冷凍物を運ぶトラック、そしてカップ麺や雑貨などの常温品を運ぶトラックなどが、お客さんの満足度を維持するために励んでいるのだ。

しかし、冷凍食品や常温品などを運ぶトラックはさておき、お弁当やシュークリームといった温度帯が異なる商品を、同じトラックで運んでも大丈夫なのか。するどい人であれば、その部分を気にしたかもしれない。今回は、そんなコンビニトラックの秘密について解説したいと思う。

お弁当とシュークリームを運ぶトラックは、もちろん冷凍冷蔵装置が備え付けられた冷凍トラックが使用される。お弁当やおにぎり、パンなどは20度、シュークリームや飲料などは3度で設定されるのが一般的。ならば、温度帯が異なる商品をどのようにして運んでいるのか。じつはトラックの荷室内部が前後でふたつに区切られており、それぞれに設置された冷凍冷蔵装置で温度管理を行っているのだ。

メインの冷凍冷蔵装置は荷室全部に備えられているため、よく冷やす必要のある商品は前方のスペース、つまりは前室に積み込む。その区切りには開閉式の扉が備え付けられており、さらには物量に応じて広さを変えられるという優れた設計になっている。さらに後部にも冷凍冷蔵装置が備えられているため、1台で異なる温度設定ができるというわけだ。

トラックが荷物を降ろすときは、後部の扉を使用するのが一般的だ。しかし、内部が区切られた冷凍トラックの場合は、荷室の左側面に装備された扉を使って荷降ろしをするというのが特徴だ。

外見ではわからない、冷凍トラックの隠された機能。そのおかげで、商品に適した温度で運ぶことができている。コンビニで納品トラックを見かけた場合は、ぜひとも荷下ろし作業をじっくり観察してみて欲しい。