◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)

わずか1点差で準決勝敗退となったドミニカ共和国。ドミニカ代表のアルバート・プホルス監督は、「素晴らしい試合だった。どちらが勝ってもおかしくない、どちらのチームにも勝機があった」と試合を振り返りました。

最終回、1点ビハインドのドミニカは2死三塁の好機を作りますが、ボールゾーンにも見える低めの球がストライク判定となり、見逃し三振で試合終了。最後の打者となったヘラルド・ペルドモ選手は判定に不服の様子で頭を抱え、ベンチではあ然としたブラディミール・ゲレーロJr.選手がかんでいたガムを投げ捨てる姿がありました。

最後のプレーに、「あの最後の投球については深く触れようと思わない」と指揮官。「2つの強豪チームによる大一番で、この大会で我が国を代表して戦った選手たちを心から誇りに思う」と判定には多くを語らず、選手たちへのねぎらいの言葉を込めました。

試合は2回にジュニア・カミネロ選手のソロホームランで先制しますが、4回にアメリカが2本のアーチで逆転。両者ともにソロホームランのみの得点で1点差の接戦でした。またセンターのフリオ・ロドリゲス選手がアーロン・ジャッジ選手の大飛球を“ホームランキャッチ”を披露。互いに高いレベルで戦い抜きました。

試合の結果には、「何も失敗はなかったと思います。我々は戦略通りにプレーしました。相手は2本の素晴らしいスイングで2本のホームランを放ち、2対1となった」とコメント。「みんな、特に若い選手たちにとってすばらしい教訓になる。今シーズン、彼らが成功することを願っているよ」と戦い抜いた選手への期待を込めました。

ドミニカ共和国は1次ラウンドを4連勝で突破。準々決勝では韓国を10得点の7回コールドで下し、5試合で51得点の強力打線で勝ち上がってきましたが、アメリカの投手陣の前に阻まれました。