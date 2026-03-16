元日向坂46・濱岸ひより、齊藤京子と2ショット 今夜の『キョコロヒー』に出演
元日向坂46の濱岸ひよりが15日、自身のインスタグラムを更新。齊藤京子との2ショットを公開し、同日放送のバラエティ番組『キョコロヒー』（テレビ朝日系／24時15分）の出演を告知した。
【写真】2人の2ショットをもう1枚
濱岸は日向坂46の二期生、齊藤は一期生としてグループで活動。2人は親交が深く、“マブダチ”コンビとして知られていた。
投稿で濱岸は「本日キョコロヒーみてね！」「念願のキョコロヒーとっても嬉しいです！」とつづり、「卒業後診断していただいたのでぜひぜひみてね」と呼びかけ。齊藤と寄り添った笑顔の2ショットを披露した。
コメント欄には「絶対みるー！たのしみ」「マブダチコンビ最高」「最強コンビ」といった声が寄せられている。
引用：「濱岸ひより」インスタグラム（＠hiyotan928_official）
【写真】2人の2ショットをもう1枚
濱岸は日向坂46の二期生、齊藤は一期生としてグループで活動。2人は親交が深く、“マブダチ”コンビとして知られていた。
投稿で濱岸は「本日キョコロヒーみてね！」「念願のキョコロヒーとっても嬉しいです！」とつづり、「卒業後診断していただいたのでぜひぜひみてね」と呼びかけ。齊藤と寄り添った笑顔の2ショットを披露した。
コメント欄には「絶対みるー！たのしみ」「マブダチコンビ最高」「最強コンビ」といった声が寄せられている。
引用：「濱岸ひより」インスタグラム（＠hiyotan928_official）