昨年はエンブロイダリーで桜花賞、秋華賞の牝馬２冠を制した森一調教師が、土曜の３歳重賞ダブル制覇に挑む。

一の矢はフラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）に登録のゴディアーモ（牝３歳、美浦・同厩舎、父リオンディーズ）。昨年１２月の新馬戦を初陣とは思えない自在性あふれる走りで、ノーステッキのまま後続に１馬身３／４差をつけた。

トレーナーは「仕上がり途上かなというなかでしたが、レースに行って動きも反応も良くて、自分のイメージよりも強い内容でした」と評価。３月１２日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りでも、仕掛けられてからの反応の良さが際立っており、２戦目でタイトルを意識できる素材だ。

二の矢はファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）のタイセイアストロ（牡３歳、同、父ミッキーアイル）だ。４戦目に中山マイル戦で初勝利を挙げたが、前走の東京７ハロン戦は５着。最後の直線では馬群に突っ込み、進路を探しながら末脚を繰り出す厳しい競馬を強いられた。

森一師も「前走で負けはしましたけど、少し脚を余す感じ。しっかり走れていれば際どいレースだった」と力負けではないことを強調する。２頭ともに抽選対象だが、クリアしてゲートインすれば侮れない存在となる。