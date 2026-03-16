オーイシマサヨシが、アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』オープニング主題歌を担当することが決定した。

アニメ第1期に引き続きオーイシマサヨシが担当する。オープニング主題歌「君は恋人」は、作詞、作曲、編曲を大石昌良自身が手掛け、4月3日より各音楽配信サービスにて配信開始される。アニメ第2期の本予告映像もあわせて公開され、予告上で一足先に楽曲を聴くことが可能だ。

アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』は4月3日、22時30分よりTV TOKYO，ほかにて放送予定。さらにABEMA，dアニメストアにて地上波同時配信される。

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■オーイシマサヨシ コメント

「お隣の天使様」の2期OP主題歌をオーイシマサヨシが担当させていただきます！

1期の主題歌「ギフト」とはまた違った、次のステップに進んだ2人を祝福するようなミドルテンポでメロディアスな楽曲になっています！

甘くて焦ったい展開の中にもこれからの2人の覚悟と強さを感じる、そんな楽曲になればと精一杯制作にあたりました！

タイトルは「君は恋人」。

作品と共にたのしんでいただけると幸いです！

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■Digital Single「君は恋人」

2026年4月3日 配信スタート

https://014014.lnk.to/Kimiwakoibito 【収録曲】

M1.君は恋人

作詞・作曲・編曲：大石昌良

■アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』 【放送情報】

・TOKYO MX：4月3日(金)22時30分〜

・BS 日テレ：4月4日(土)24時00分〜

・AT-X：4月7日(火)22時00分〜 【配信情報】

4月3日(金)22:30 より ABEMA・d アニメストアにて地上波同時配信決定 【ストーリー】

マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、

高校2年の体育祭後、晴れて付き合うことに。

手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、

2 人は未だにドキドキしっぱなし。

そして様々な出来事をきっかけに2人は過去を乗り越えていき…。

二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く―― 【キャスト】

藤宮 周：坂 泰斗

椎名真昼：石見舞菜香

赤澤 樹：八代 拓

白河千歳：白石晴香 アニメ公式サイト: https://otonarino-tenshisama.jp/

アニメ公式 X: https://twitter.com/tenshisama_PR

アニメ公式 TikTok: http://www.tiktok.com/@tenshisama_pr

◾️映像商品『オーイシSSA』

2026年3月25日（水）リリース

Day1購入：https://lnk.to/oishi_SSA_Day1

Day2購入：https://lnk.to/oishi_SSA_Day2 ○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1』

【Blu-ray】PCXP.51262 / 8,800円（税込）

【DVD】 PCBP.55619/ 8,800円（tax in） ○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2』

【Blu-ray】PCXP.51263 / 8,800円（税込）

【DVD】 PCBP.55620 / 8,800円（tax in） ○『オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜』

【CLUB014・イベント限定盤】BRXP.00067 / 22,000円（税込）

※2Blu-ray＋4CD（LIVE CD付き）

※Day1，Day2収録 ＜オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1＞

【収録曲】

エンターテイナー

インパーフェクト

オトモダチフィルム

ギフト

死んだ！

Hands

ウルトラSing!!

英雄の歌

かごめかごめ

枕男子 〜ファイヤー！ by 大石昌良〜

あとの祭り

ギャンブリングホール

エレクトリックパレード

主人公になろう！ feat.鈴木愛理

サインはB feat.鈴木愛理

ドラゴンエネルギー

ロールプレイング

君じゃなきゃダメみたい

なまらめんこいギャル

ようこそジャパリパークへ

uni-verse ゲスト：

ウルトラマンロッソ

ウルトラマンブル

ウルトラマンルーブ

ウルトラウーマングリージョ

ゼットン

ウーリャ

加藤純一

鈴木愛理

大石昌良 オープニングナレーション：中村悠一 ▼特典

・特典映像

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day1 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット

・特殊スリーブ仕様

・複製直筆コメント入りポストカード

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。 ＜オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2＞

【収録曲】

世界が君を必要とする時が来たんだ

MANKAI☆開花宣言

キンカンのうた2020

沼

ギフト

好きになっちゃダメな人

枕男子 〜ピーターパン・シンドローム by Sound Schedule〜

楽園都市

碧い砲撃

かごめかごめ

黄金航路

ロールプレイング

エレクトリックパレード

なまらめんこいギャル

守りたい、その笑顔

インパーフェクト

UNION

uni-verse

Clattanoia

君じゃなきゃダメみたい

ようこそジャパリパークへ ゲスト：

グリッドマン

ダイナゼノン

グリッドナイト

ガギュラ

マッドオリジン

アレクシス・ケリヴ

REAL AKIBA BOYZ

Tom-H@ck

グランナーR

グランナーK

Sound Schedule オープニングナレーション：杉田智和 ▼特典

・特典映像

オーイシSSA 〜オーイシマサヨシ ワンマンライブ at さいたまスーパーアリーナ〜 Day2 [Behind The Scenes]

・フルカラーブックレット

・特殊スリーブ仕様

・複製直筆コメント入りポストカード

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード封入

※「NeSTREAM LIVE」とは：ディスク収録映像をスマホやTVなどで、簡単にストリーミング再生にてご視聴いただける仕組みです。

※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。