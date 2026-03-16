Kroiの新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」が、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）春の大型キャンペーン「MY STORY TOKYO」キャンペーンソングに決定した。

J-WAVEでは、3月16日から、春のキャンペーン「MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―」を展開。「いま東京にいる自分たち」を主語に、“東京に居る理由”をあらためて問い直す本キャンペーンのテーマと、楽曲名「Kinetic」が示す“外部の刺激を自らのエネルギーへ変換するプロセス”が強く共鳴。

Kroiのミクスチャーな感性とINCOGNITOの本場のグルーヴが融合したサウンドが、東京の多面的な魅力を掘り起こす本キャンペーンに彩りを添える。楽曲のリリースに先駆けて、3月16日〜22日までの間J-WAVEにて同楽曲が独占オンエアされる。

また、2026年8月より全国6都市10公演を巡る＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞の対バン相手も一挙解禁された。レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラという、ジャンルと世代を超えた豪華ラインナップが決定。約2年ぶりとなる対バン公演において、Kroiとどのような化学反応を見せるのか、期待が高まる。

本ツアーのチケットは、3月16日よりオフィシャル先行2次がスタート。ジャンルを超えた対バン公演はもちろん、記念すべきコラボレーションを経てさらなる進化を遂げるKroiのワンマン公演も必見だ。

J-WAVE（81.3FM）

「MY STORY TOKYO ―僕らがここにいる理由―」

公式サイト：https://www.j-wave.co.jp/special/mystorytokyo/

「Kinetic feat. INCOGNITO」

2026年3月23日（月） Release

https://lnk.to/Kroi_Kinetic

＜Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”＞

座種：1Fスタンディング 2F指定席

料金：1Fスタンディング・・・ 7,000円（税込/ドリンク代別）

2F指定席・・・ 8,000円（税込/ドリンク代別） 2026年8月10日（月）KT Zepp Yokohama（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月20日（木）Zepp Nagoya（ w / レキシ ）開場18:00/開演19:00

2026年8月21日（金）Zepp Nagoya（ワンマン公演） 開場18:00/開演19:00

2026年8月29日（土）Zepp Sapporo（ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00

2026年9月4日（金）Zepp Fukuoka（ w / iri ） 開場18:00/開演19:00

2026年9月5日（土）Zepp Fukuoka（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月18日（金）Zepp Osaka Bayside（ w / KIRINJI ）開場18:00/開演19:00

2026年9月19日（土）Zepp Osaka Bayside（ワンマン公演） 開場16:30/開演17:30

2026年9月22日（祝・火）Zepp Haneda(TOKYO)（ w/東京スカパラダイスオーケストラ ）開場17:00/開演18:00

2026年9月23日（祝・水）Zepp Haneda(TOKYO) （ワンマン公演） 開場17:00/開演18:00 ◾️オフィシャル先行2次(抽選)

申込期間：3/16（月）20:00 〜 4/12（日）23:59

入金期間：4/16（木）18:00 - 4/20（月）23:59

当落発表：4⽉16⽇（木）18:00

リンク：https://w.pia.jp/t/kroi-t/