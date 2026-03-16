元格闘家の魔裟斗の妻でタレントの矢沢心が４５歳の誕生日を迎え、祝福のコメントが多数寄せられている。

矢沢は１６日、自身のインスタグラムを更新。「また一つ歳を重ね ４５歳になりました」とこの日誕生日を迎えたことを報告すると、サングラスをかけて大型バイクにまたがる様子や、夫の魔裟斗とテラス席でくつろぐ様子などプライベートショットを披露した。

「わたしが笑顔で過ごせるのは夫のおかげです。忙しくしてられるのは子どもたちのおかげです。これからも健康元気で笑顔溢れる生活にします これまでのご縁に感謝し新しい一年も大切に歩んでいきます」とつづった上で、「久しぶりに江ノ島へ。砂浜で遊ぶ子どもたちや楽しそうに笑う団体みんな気持ちよさそうだった 以前は江ノ島が遠く感じたタンデムも今では近くに感じられた 空と雲と太陽と風、光、空気 五感が研ぎ澄まされ充電できました」と、江の島でリフレッシュする様子を見せた。

この投稿には「お誕生日おめでとうございます」「いつまでも変わらぬ美しさです」「いつまでも綺麗で羨ましいです」「幸せオーラがすごい」「仲良いご夫婦いつも微笑ましく、応援しています！」「益々素敵な一年にしてください」などのコメントが寄せられている。