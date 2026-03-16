やっぱり「グレー」が可愛い！【LEPSIM】40・50代が着たい「大人っぽアイテム」

落ち着きがありながら重くなりすぎず、あらゆるカラーと好相性のグレー。春夏のトレンドカラーとしても注目されており、大人コーデでも頼れるカラーです。そこで今回は、大人女性の着こなしに取り入れたい【LEPSIM（レプシィム）】の「グレーアイテム」をご紹介。グレーの魅力を改めて感じられそうな、大人っぽアイテムをチェックしてみて。

抜け感がおしゃれなグレープルオーバー

【LEPSIM】「オフショルプルオーバー」\4,990（税込）

ゆったりとしたシルエットのプルオーバー。ネックラインの大きなオフショル仕様で、シンプルながら女性らしい抜け感を演出できそうです。カットオフの裾もさりげないポイント。ブラックのナロースカートなど引き締め感のあるボトムスを合わせて取り入れると、上品さをキープできるかも。

大人コーデで活躍するきれい見えグレーパンツ

【LEPSIM】「TRストレートパンツ」\4,791（税込・セール価格）

すっきりとした落ち感が魅力のストレートパンツ。センタープレスが入っており、ゆったりしつつも脚をきれいに見せてくれそうです。軽やかなグレーは、きれいめはもちろんカジュアルなトップスとも好相性。オンにもオフにも使いやすく、幅広いシーンで活躍する一本として重宝しそう。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M