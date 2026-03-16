MAISONdesにLiSAが新たに“入居”し、新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」を3月18日(水)に配信リリースすることが決定した。

本楽曲は、「おねがいダーリン」「抜錨」などで知られるボカロP・ナナホシ管弦楽団が楽曲制作を手がけ、LiSAが歌唱を担当した一曲。

確かな表現力と存在感を放つLiSAの歌声と、ナナホシ管弦楽団によるエモーショナルかつ力強いサウンドが重なり合い、MAISONdesならではの新たな“部屋”が描き出されている。

「Ash＆Ember」は、心がふさがってしまいそうな瞬間にそっと寄り添い、静かに背中を押してくれるような一曲となっている。

LiSAという強烈な存在感を放つ新たな住人を迎え、またひとつ新しい景色を見せるMAISONdes。ナナホシ管弦楽団とともに生み出された「Ash＆Ember」が、リスナーそれぞれの日々にどのように響くのか、ぜひ配信リリースを楽しみにしてほしい。