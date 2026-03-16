舞台は全身で表現すべき。プロレスラーとしても活躍中の2.5次元俳優・桜庭大翔が3月14日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」に生出演して、若手女性タレントに独特なアドバイスを送った。

【映像】マッチョ俳優が筋肉で芝居？

オリエンタルラジオの藤森慎吾がマスター役の当番組は、文字通りカフェがコンセプト。この日はアイドルグループ・Chuu Cuteを卒業したばかりの河本景がパティシエ役を務めた。冒頭、藤森が「舞台やったりとか、これからはそういう活動も増えていくわけですか？」と質問。河本は「そうですね」と頷き、「いろいろ挑戦したいなと思ってます」と答えた。

その流れで、藤森が「大翔も舞台経験は豊富でしょうから。なんかありますか？アドバイス」と振ると、桜庭は「舞台は広いじゃないですか」とひと言。「舞台は広いんで、表情だけで芝居すると、やっぱ後ろのお客さんまで届かない」と説明し、「全身で。筋肉だけで芝居できるようになるといい」と述べた。

これに藤森が「筋肉のアドバイスいらないんだよ。マッスルミュージカルじゃん、それはもう」とツッコミを入れると、桜庭は「筋肉だけ見ても『おはようございます』『よろしくお願いします』って。あぁしゃべってる！みたいな」と胸筋を動かして実演。共演者たちを「うわぁ、すごい」と沸かせた一方、藤森からは「邪魔になるから、作品の」「舞台降りたら邪魔でしかないからね、あの筋肉は。衣装合わせも大変だろうからね」とツッコミが入り、スタジオが爆笑に包まれる場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

