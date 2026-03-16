16日、沖縄県名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、女子高校生ら2人が死亡しました。関係者を取材すると「海は比較的穏やかだったものの急な突風と横波が起きた」とみられるということです。

■2隻の小型船が転覆…21人が海に

16日午後5時ごろ、水の中からひきあげられた小型船。海上保安庁によりますと、沖縄県名護市の沖合で午前10時過ぎ、事故が起きました。

通報（午前10時過ぎ）

「名護市辺野古沖で平和丸と不屈が転覆した」

2隻の小型船が転覆し、乗っていた21人が海に投げ出されたというのです。

港には、救助された人でしょうか。救急隊員に背負われ運ばれる人や、足を押さえて歩く人もいました。

■21人全員救助も…女子高校生と船長が死亡

船に乗っていたのは乗組員3人と、京都府の同志社国際高校の生徒18人です。

高校によりますと、18人は平和学習のため、14日から研修旅行で沖縄を訪れていた高校2年生だということです。

海に投げ出された21人は全員が救助されましたが、このうち高校生の武石知華さん（17）と、船長の金井創さん（70代）が意識不明の状態で搬送され、その後、死亡が確認されました。

事故当時、武石さんは救命胴衣を着用。金井さんについては着用していたか調査中だといいます。

また、ほかに2人が頭にけがをしているということです。

■「平和丸」「不屈」は“抗議行動”で使う船

転覆事故が起きたのは、名護市辺野古沖でアメリカ軍・普天間基地の移設を巡り埋め立て工事が行われる場所です。

ここでは市民団体による抗議行動が行われていて、今回転覆した小型船、「平和丸」と「不屈」はその抗議で使用しているものだったといいます。

港には、転覆した2隻を前に、口を押さえる人の姿もありました。

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玉城知事は…

沖縄県 玉城知事

「不測の事態、天候や波の状況があって、おそらく予測を超えてしまったのではないか。大変胸が痛い思いです」

■現場海域 約4メートルの風「波浪注意報」も

なぜ転覆事故は起きたのか─。

市民団体の関係者は私たちの取材に、急な突風と横波で1隻が転覆し、その後、救助に当たったもう1隻も転覆した、と説明しています。



市民団体の関係者

「きょうは晴れて比較的穏やかな海だったが急な突風と横波で『不屈』が転覆した。『平和丸』が現場に向かい救助活動中にまた突風と横波が来て『平和丸』も転覆したようだ」

現場海域ではおよそ4メートルの風が吹いていて、波浪注意報が発表されていました。

海上保安庁は転覆したときの詳しい状況を調べています。