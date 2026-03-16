＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】行司制止もひと突き！騒然のハプニング（実際の様子）

序ノ口の取組で、立ち合い勢いよくつっかけた力士が相手力士を突き飛ばす場面があった。不意を突かれた相手力士は豪快に尻餅をつき、「倒しちゃった」「やってしもうた」とファンに緊張が走った。

序ノ口十三枚目・美浪（秀ノ山）と序ノ口八枚目・大國（追手風）の一番での出来事。行司が「待ったなし」と力強く呼びかけた直後、立ち合いタイミングが合わず大國がつっかけてしまう事態に。「まだまだまだ！」と行司が制止するも、大國は勢い止まらず、腰を落としたままの美浪に強烈なひと突きを浴びせてしまった。

不意を突かれた美浪は豪快に突き飛ばされ尻餅をつくことに。館内にピリついた空気が流れたが、その後、美浪は起き上がると、自身もタイミングを合わせられなかったからか、周囲の審判に頭を下げて謝罪していた。

2度目の立ち合いは成立。鋭く当たった美浪が左四つに組んで攻めようとしたものの、胸を合わせた大國が覆い被さるように浴びせ倒しを決めた。勝った大國は2勝目の白星。敗れて2度尻餅をつくことになってしまった美浪は4敗目を喫し、今場所負け越しが決まった。

立ち合いで豪快につっかけてしまう“一触即発”な場面に、ABEMAの視聴者は「倒しちゃった」「これはケンカの予感」「不知火親方の喧嘩思い出すね」「やってしもうた」「すとん」「えええ」と一時騒然となっていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）