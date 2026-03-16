LUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が16日、Xを更新。真矢さんの死後初のライブを終え、ファンへの感謝と改めて真矢さんへの思いをつづった。

「From Tokyo with Love 0312. 有明アリーナ公演、本当にありがとう」と書き出すと、「事故後の初の、そして真矢が旅立って初のライヴ」とし、「まさに一生に一回と言っていいあまりに重要な公演で、自分でもどうなるか本当に検討がつかなかったけど、何とか今出来得る最良のステージが実現できたか、と思っています」（原文のまま）とその心境を吐露した。

「真矢は間違いなくずっと一緒にいたよね。そしてこれからもずっと一緒にいてくれる」と続け、「参加してくれたみんな、本当にありがとう」と感謝を示した。

また、「覚悟はしていていたけど、あまりに大切な存在を失ってしまって、それは想像を超える激痛だった。心は半分抉られ、身体は半分捥ぎ取られたような感覚だ」と改めて真矢さんを失った痛みをつづった。その上で、「だけど、とにかく今は真矢の願いの通り前へ進まなきゃ」と、真矢さんが残した言葉「LUNA SEAを絶対に止めないでほしい」を具現化するため、前を向く覚悟を示した。