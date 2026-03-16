犬が『やめてほしい』ときにみせるサイン4選

犬はわたしたちが思う以上に感情豊かな動物。大好きな飼い主さんであっても『やめてほしい』ときには、特定の仕草や行動をみせます。ワンコが示す『やめてのサイン』を知って理解を深めましょう。

1.目をそらす

愛犬の顔をじっと見つめたときに、スッと目をそらされることはありませんか？これは犬が出す『やめて』のサインです。普段はアイコンタクトをとっていても、これ以上かまってほしくない、そっとしておいてほしいときは顔や目をそらします。

犬が顔をそむけたからといって、「こっち見てよ～！」と強引に顔を向かせるようなことはしてはいけません。ワンコの気持ちを尊重し、やめてあげることが飼い主さんとしてすべき行動です。

2.その場から離れる

愛犬を撫でている最中や、眠っているときに触ろうとするとスッとその場を立ち去る…これは犬がみせる『やめて』のサインのひとつです。「気分ではない」「そっとしておいてほしい」そんな気持ちが込められています。

特定の行為、例えばシャンプーや爪切りなどを嫌がって、逃げるように離れる犬も多いでしょう。病院へ行く準備をするだけで姿を隠す察しの良い犬もいるようです。

3.ストレスサインをだす

『やめてほしい』というのはネガティブな心情ですよね。ストレスを感じる出来事があると、犬は『カーミングシグナル』という特定のサインを出します。以下のような行動が見られる場合は、内心で『嫌だな』と感じているのかもしれません。

あくびをする 身体をブルブル振る 鼻や口の周りを舐める 地面の匂いを嗅ぐ

一見すると、ストレスサインとは分かりづらいものもあります。そのときの状況や、犬の様子を見て飼い主さんが見極める必要があるでしょう。カーミングシグナルは、争いを避けて平和に過ごすための『犬の共通言語』ともいえるもの。その背景には「やめて」「もういい」こういった犬の気持ちが隠れているのです。

4.唸ったり噛みつこうとする

これまでご紹介した『やめて』のサインはいわば初期～中期、犬が示す警告だといえます。それを無視したり、気づかずに嫌がることを続けると、我慢の限界を迎え威嚇行動に出る場合があります。

唸る、噛みつこうとする、吠える…こういった行動が見られたら、ただちにその行為をストップしてください。犬もやむを得ず攻撃態勢をとっていますので、挑発することは絶対にしてはいけません。せっかく築き上げた飼い主さんとの関係性が悪くなってしまう可能性もあります。

これはNG！愛犬との信頼関係が崩壊する飼い主の行動とは？

犬が『やめてほしい』ときのサインを出したときには、飼い主としてどういった行動をとるべきでしょうか。もちろん、すぐに嫌がる行為をやめることが先決ですが、しっかりできているでしょうか。

特にスキンシップに関しては、「いつもやっているから」「愛犬だって喜んでいるはず」と都合よく解釈することはないでしょうか。眠っている愛犬を「ちょっとだけだから…」とかまうことはありませんか？

このような飼い主都合の行動を続けていると、少しずつ愛犬との信頼関係は崩れていきます。「嫌だっていっているのに！」「なんで止めてくれないんだろう？」と、嫌悪感や不信感から信用することが難しくなっていきます。

ご紹介した犬の『やめて』サインをしっかり理解し、愛犬の気持ちを尊重してあげてください。愛犬にとって安心し信頼できる存在になることが大切です。

まとめ

犬はわたしたちと同じように喜怒哀楽があり、感情豊かな動物です。言葉で伝えることができない分、特定の仕草や行動でちゃんと意思表示をしています。特にネガティブな気持ちが伝わらないと、飼い主さんへの不信感が募り、信頼関係にまで影響しかねません。

愛犬からのサインに気が付いてあげられるよう、日ごろからしっかり観察するようにしましょうね。