「W杯への懸念を一掃」森保ジャパンの“朗報”に韓国メディアも反応！「威厳を取り戻した」
現地３月15日に開催されたエールディビジ（オランダリーグ）第27節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトがホームでエクセルシオールとホームで対戦。２−１で逆転勝利し、３試合ぶりの白星を挙げた。
この一戦で、渡辺が怪我によりメンバー外となったなか、前節のNAC戦（３−３）で２得点を挙げ、昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月ぶりのゴールを記録した上田が躍動する。
０−１で迎えた58分、左からのクロスに反応して右足のアウトサイドで巧みに同点弾を奪えば、その１分後にはラヒーム・スターリングのスルーパスに反応。上手く抜け出して、右足のシュートで逆転弾を決めてみせた。
２試合連続の２得点。今季リーグ戦での得点数を22に伸ばした上田の復調ぶりに韓国メディア『FourFourTwo』も注目。「日本のワールドカップへの懸念を一掃。11試合に渡って無得点だったかと思えば、２試合４ゴールと爆発的な得点力だ」と報じている。
「上田が再び稼働し始めた。エクセルシオール戦では１分間隔で２ゴールを決めてチームを勝利に導いた。リーグ戦25試合で22ゴール。得点ランクトップの威厳を取り戻した」
27歳ストライカーの復活はフェイエノールトだけでなく、日本代表にとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が鮮やかな2ゴール！
この一戦で、渡辺が怪我によりメンバー外となったなか、前節のNAC戦（３−３）で２得点を挙げ、昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月ぶりのゴールを記録した上田が躍動する。
２試合連続の２得点。今季リーグ戦での得点数を22に伸ばした上田の復調ぶりに韓国メディア『FourFourTwo』も注目。「日本のワールドカップへの懸念を一掃。11試合に渡って無得点だったかと思えば、２試合４ゴールと爆発的な得点力だ」と報じている。
「上田が再び稼働し始めた。エクセルシオール戦では１分間隔で２ゴールを決めてチームを勝利に導いた。リーグ戦25試合で22ゴール。得点ランクトップの威厳を取り戻した」
27歳ストライカーの復活はフェイエノールトだけでなく、日本代表にとっても朗報だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世が鮮やかな2ゴール！