村重杏奈、「身体ピタピタ系なお衣装」姿を披露！ 「めちゃくちゃお姉さん」「エレガントだね」
元HKT48の村重杏奈さんは3月15日、自身のInstagramを更新。「身体ピタピタ系なお衣装」を着た姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】村重杏奈の「身体ピタピタ系なお衣装」姿
ファンからは「めちゃくちゃお姉さん」「エレガントだね」「美すぎる」「白ドレス似合う」「透明感やばすぎて、なんか透けて見える」「へこませてるなんて1ミリも想像できないっ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】村重杏奈の「身体ピタピタ系なお衣装」姿
「透明感やばすぎて、なんか透けて見える」村重さんは「IDOL RUNWAY COLLECTION MCとして参加させて頂きました！！」と報告。また「今日は身体ピタピタ系なお衣装だったので終始腹を引き締めて！！」とつづり、2枚のソロショットを投稿しました。村重さんはワンショルダーの白いドレスを着用しており、スタイルの良さが際立っています。
過去にもドレス姿を披露2月23日の投稿では、ピンク色のドレスを着た姿を披露した村重さん。こちらもシルエットがタイトで、美しいボディが引き締まって見えます。ファンからは「ますますええ女になってる」「綺麗になったなあ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)