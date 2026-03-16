【算数クイズ】「31×29」を5秒で解けるかな？ 計算がグッと楽になる中学の公式を思い出して
数字の隠れた法則を見抜いて、パッと答えを導き出す「脳トレ算数クイズ」！
今回は面倒な2桁の掛け算に見えますが、ある公式をイメージするとわずか数秒で正解にたどり着けます。ぜひ、挑戦してみてください。
31 × 29 = ?
ヒント：31は「30 + 1」、29は「30 - 1」と書き換えることができますね。
答えを見る
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▼解説
中学校で習った「和と差の積」の公式 (a + b) × (a - b) = a² - b² を活用すると、次のように展開できます。
31 × 29 = (30 + 1) × (30 - 1)
これを計算すると、
30² - 1² = 900 - 1 = 899
となり、複雑な繰り上がりを考えずに答えを導き出せます。
このように、掛け合わせる2つの数字の「真ん中の数」に注目するのが、暗算の大きなヒントになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は面倒な2桁の掛け算に見えますが、ある公式をイメージするとわずか数秒で正解にたどり着けます。ぜひ、挑戦してみてください。
問題：□に入る数字は？次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。
31 × 29 = ?
ヒント：31は「30 + 1」、29は「30 - 1」と書き換えることができますね。
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正解：899正解は「899」でした。
▼解説
中学校で習った「和と差の積」の公式 (a + b) × (a - b) = a² - b² を活用すると、次のように展開できます。
31 × 29 = (30 + 1) × (30 - 1)
これを計算すると、
30² - 1² = 900 - 1 = 899
となり、複雑な繰り上がりを考えずに答えを導き出せます。
このように、掛け合わせる2つの数字の「真ん中の数」に注目するのが、暗算の大きなヒントになります。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)