「31×29」をまともに筆算しようとしていませんか？ 実はある「数学の公式」を思い出すだけで、一瞬で暗算できてしまいます。脳のトレーニングにもぴったりな、魔法のような計算テクニックに挑戦してみましょう！

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数字の隠れた法則を見抜いて、パッと答えを導き出す「脳トレ算数クイズ」！

今回は面倒な2桁の掛け算に見えますが、ある公式をイメージするとわずか数秒で正解にたどり着けます。ぜひ、挑戦してみてください。

問題：□に入る数字は？

次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。

31 × 29 = ?

ヒント：31は「30 + 1」、29は「30 - 1」と書き換えることができますね。

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正解：899

正解は「899」でした。

▼解説
中学校で習った「和と差の積」の公式 (a + b) × (a - b) = a² - b² を活用すると、次のように展開できます。

31 × 29 = (30 + 1) × (30 - 1)

これを計算すると、

30² - 1² = 900 - 1 = 899

となり、複雑な繰り上がりを考えずに答えを導き出せます。

このように、掛け合わせる2つの数字の「真ん中の数」に注目するのが、暗算の大きなヒントになります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)