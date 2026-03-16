伊藤手帳は、写真や紙を挟んで自分好みにカスタマイズできるポケット付透明手帳カバー「seemo（シーモ）」の販売を3月13日午前10時から開始する。

「seemo（シーモ）」は、透明なカバーの外側にクリアシートの層を追加することで、写真やカード、紙などを挟み込み、オリジナルの表紙を作ることができる手帳・ノートカバー。

近年、手帳やノートを単なる記録ツールとしてだけでなく、自分らしさを表現するアイテムとして楽しむ人が増えている。写真やカード、イラストなどを表紙に入れてカスタマイズする文化は、特に「推し活」や趣味の手帳ユーザーの間で広がっている。





そこで伊藤手帳では、お気に入りの写真やイラスト等を手軽に挟んで持ち歩ける、透明なカバーとして「seemo（シーモ）」を開発した。

seemo（シーモ）の特徴は、外側に写真や紙を挟める「ポケット構造」になっている。一般的な手帳・ノートに対応したA5／B6サイズだという。

透明カバーの外側にクリアシートの層を追加。カバーとシートの間に写真やカード、紙などを挟むことで、自分好みの表紙デザインを作ることができる。

表紙サイズにカットされた透明な硬質シートも付属。好きなステッカー等を貼って、カバーに挟むだけでお気に入りの表紙が作れる。

お気に入りの写真、推しのカード、イラストなどを入れて、手帳やノートを自分だけのデザインにすることができる。表紙のカラーが豊富な「しおりノート」（別売）と合わせて使えば色とりどりに。気分や季節に合わせて簡単に入れ替えることも可能になっている。

一般的な手帳やノートに対応しやすいA5サイズ、B6サイズの2サイズ展開となる。

創業89年の⼿帳メーカーである伊藤手帳が、国内で製造し公式オンラインショップで販売する直販モデルとなっている。

［小売価格］980円（税込）

［発売日］3月13日（金）

伊藤手帳＝https://ito-techo.jp