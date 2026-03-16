「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、伝統的な美意識を独自の解釈によって再構築し、エレガンスと独創性を追求するファッションブランドrokhとのコラボレーションコレクションを3月27日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

rokh（ロク）とジーユーによるコラボレーションは、“Play in Style”をテーマに、rokhを象徴する巧妙なテーラリング、遊び心のあるレイヤード、クラシックを再解釈したデザインやカラーパレットに、ジーユーが大切にするファッションは自由という思いが共鳴し2024年秋に誕生した。

今回のコレクションは、フェミニンでありながら機能性（ユーティリティ）を備えたディテールや、モダンでありながらどこか懐かしさを感じさせるクラシックなスタイルが共存するラインアップとなる。相反する要素を重ね合わせることで、自分らしく、自由に、そして楽しく着こなせるアイテムを提案する。

立体感のある花柄のジャカード素材のバルーンスリーブチュニックは、今季のトレンドであるチュニック丈とフェミニン要素をかけ合わせ、ウエストから下に広がるペプラムシルエットによって、1枚でスタイルが決まるアイテムとなっている。同素材のスモッキングワンピースは、表面感のある生地によって、表情豊かな着こなしが完成し、存在感のあるスタイルを演出する。また裾のアジャストボタンでワイドシルエットとコクーンシルエットが楽しめるバルーンパンツや、裾のペプラムデザインが特徴のペプラムブルゾンは、袖口が折り返し可能な仕様となっており、好みの長さに袖丈をアレンジすることができる。シューズはメリージェーンのデザインにスニーカーソールを合わせた、トレンドのバレエスニーカーが登場。バイカラーで足元のおしゃれを彩る1足になっている。

［小売価格］2990円〜4990円

［発売日］3月27日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja