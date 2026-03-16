ABCラジオ、深夜『がっちゃんこ』新体制を発表 バッテリィズ、ドンデコルテらレギュラー加入【一覧】
ABCラジオは16日、深夜のベルト番組『がっちゃんこ』（深2：00〜3：00）の新体制を発表した。
【画像】『がっちゃんこ』月〜金の曜日別パーソナリティー
毎日2組の芸人が個性と個性を『がっちゃんこ』させて送る日本一わちゃわちゃした深夜ラジオ番組が、スタートから1年を経てリニューアル。素敵じゃないか×ドンデコルテ、マリーマリー×軟水、カラタチ×シンクロニシティ、ド桜×ミカボ、ビスケットブラザーズ×バッテリィズのパーソナリティー就任が決まった。
■3月30日（月）スタート シーズン2パーソナリティー
（月）素敵じゃないか×ドンデコルテ
（火）マリーマリー×軟水
（水）カラタチ×シンクロニシティ
（木）ド桜×ミカボ
（金）ビスケットブラザーズ×バッテリィズ
放送日時：毎週月曜〜金曜 深夜2時〜3時
【画像】『がっちゃんこ』月〜金の曜日別パーソナリティー
毎日2組の芸人が個性と個性を『がっちゃんこ』させて送る日本一わちゃわちゃした深夜ラジオ番組が、スタートから1年を経てリニューアル。素敵じゃないか×ドンデコルテ、マリーマリー×軟水、カラタチ×シンクロニシティ、ド桜×ミカボ、ビスケットブラザーズ×バッテリィズのパーソナリティー就任が決まった。
■3月30日（月）スタート シーズン2パーソナリティー
（月）素敵じゃないか×ドンデコルテ
（火）マリーマリー×軟水
（水）カラタチ×シンクロニシティ
（木）ド桜×ミカボ
（金）ビスケットブラザーズ×バッテリィズ
放送日時：毎週月曜〜金曜 深夜2時〜3時