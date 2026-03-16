アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は16日、4月29日に有明アリーナで行われる「ONE SAMURAI 1」の追加対戦カードを発表した。

ONE女子アトム級総合格闘技で対戦が決定した三浦彩佳（35）と沢田千優（28）だ。三浦は、昨年ONE171で再起を図ったリトゥ・フォガットを見事1Rで沈め、現在4連勝と勢いに乗っている。対する沢田も、圧倒的なレスリング力で試合を支配するMMAファイターで、2026年1月のナタリー・サルチェードを3―0の判定で勝利し現在3連勝中。ともに勢いに乗っており注目のカード。

対戦が決定した三浦は対戦相手の沢田に「日本で戦っている時から試合は拝見していますが、とてもバランスよく戦う選手だと思っています」と警戒。初の「ONE SAMURAI」出場には「ONE SAMURAI初代大会に呼んでいただいて大変うれしく思っております」と喜ぶ。日本のファンへは「日本を代表する女侍・女武者になれるよう正々堂々と圧倒的な存在感を皆さんに見ていただけるよう精進致します」とコメント。

一方の沢田は三浦に対して「柔道ベースで、自分の得意な形にしっかり持ち込む力がある選手という印象です。極めの強さもあり、一本を取れる力を持っている選手だと思っています」と柔道技を警戒する。初の「ONE SAMURAI」出場には「記念すべき第1回大会に出場できることをとても光栄に思っています。日本で開催される大会だからこそ、日本の格闘技ファンの皆さんにONE Championshipの女子MMAのクオリティの高さ、そして世界基準の戦いを見せたいと思っています」と力強い。日本のファンへは「この試合で、“ONE Championship女子アトム級のベルトに一番近いのは沢田千優だ”と思わせる試合をしたいです。タイトルショットを狙う身として、日本の格闘技ファンの皆さんにもONEの魅力や女子MMAのレベルの高さを感じてもらえる、インパクトのある試合を見せたいと思っています！」とここでしっかり勝ってベルト獲得を狙う。